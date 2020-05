CALCIO – Fissata la data per il Consiglio federale Figc: si discuterà delle sorti della stagione 2019/20 a tutti i livelli. Intanto ufficiale lo stop fino al 14 giugno

Data fondamentale, per i destini della stagione sportiva 2019-20, sarà quella di mercoledì prossimo, 20 maggio. Alle ore 12, infatti, è fissata la riunione del Consiglio Federale Figc, chiamato ad esprimersi su diversi punti spinosi.

In particolare, il Direttivo dovrà fare il punto della situazione, in primis, sulla questione dell’eventuale ripartenza dei massimi campionati professionistici, Serie A e Serie B. La Serie C, invece, ha ormai alzato bandiera bianca. Si discuterà anche del problema delle competizioni dilettantistiche, anch’esse sospese al 1° marzo scorso, e, in particolare, si discuterà dei criteri da adottare per le eventuali promozioni, retrocessioni e ripescaggi.

Per i campionati dilettantistici, dalla Serie D in giù, si attende, ormai, l’ufficializzazione della chiusura della stagione, essendo impossibile, per le società minori, sostenere i costi dei protocolli sanitari adottati per le leghe maggiori, a maggior ragione dopo la decisione della Serie C ufficializzata qualche giorno fa.

++++ AGGIORNAMENTO +++++

Se fino a qualche giorno fa, sembrava avvicinarsi la ripresa della Serie A, prevista in data 13 giugno, pochi minuti fa, la Figc, con un comunicato ufficiale ha definitivamente cancellato questa possibilità, prolungando lo stop dei campionati fino al 14 giugno. Di seguito la nota della Federazione:”



– visto il Comunicato Ufficiale n. 193/A del 4 maggio 2020;

– visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 recante “misure

urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”;

– preso atto della sospensione sino al 14 giugno 2020 degli eventi e delle competizioni sportive di

ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, di cui al citato Decreto;

– visto l’art. 24 dello Statuto Federale;

– sentiti i Vice-Presidenti



delibera, di sospendere sino al 14 giugno 2020 tutte le competizioni sportive calcistiche organizzate sotto l’egida della FIGC.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile