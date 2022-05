Promozione, Prima e Seconda Categoria: le decisioni del Giudice sportivo, gare del 15.05.2022

Promozione, Prima e Seconda Categoria pugliese: le decisioni del Giudice sportivo dopo le gare di domenica scorsa, 15 maggio 2022.

PROMOZIONE (PLAYOFF)

CALCIATORI – Una gara di squalifica per Carlo Poleti (Novoli).

ALLENATORI – Squalifica sino al 29 luglio 2022 per Gioacchino Marangio (sebbene già squalificato sino al 29 giugno, a fine gara entrava negli spogliatoi rimanendovi per pochi minuti per poi uscire e sostare nella zona adiacente ad essi).

AMMENDE – 400 euro al Novoli (fumogeni; per aver consentito a un allenatore squalificati di entrare e sostare nell’area degli spogliatoi a fine gara); 250 euro al Tricase (fumogeni).

COPPA ITALIA PROMOZIONE

CALCIATORI – Una giornata di squalifica per Antonio Eleni, Samuel Maggio, Francesco Tamborrino, Leonardo Moscogiuri, Matteo Trisciuzzi (Avetrana), Leonardo Masci (Foggia Incedit).

—

PRIMA CATEGORIA + PLAYOFF

CALCIATORI – Sei giornate di squalifica per Pasquale Castellano (V. Palese, “A fine gara, si avvicinava a pochi centimetri dal Direttore di gara e, con atteggiamento minaccioso, proferiva ingiurie, minacce ed insulti diretti allo stesso; veniva fermato da tre suoi compagni di squadra ed allontanato. Lo stesso calciatore, dopo essere entrato negli spogliatoi, apriva con forza la porta dello spogliatoio riservato alla terna arbitrale e, mimando il gesto di un pugno, tentava di raggiungere l’Arbitro; nel contempo continuava a proferire frasi ingiuriose, minacciose e irriguardose. Prima di raggiungere l’Arbitro, veniva allontanato da due dirigenti della squadra locale e, mentre veniva portato fuori dallo spogliatoio arbitrale, sbatteva con forza la porta continuando a minacciare tutti i componenti della terna. Lo stesso veniva fermato da alcuni poliziotti presenti nell’impianto e da alcuni suoi compagni di squadra”); due giornate per Gianluca Liaci (V. Palese); una giornata per Alessandro Impagnatiello (San Giorgio), Vito Saccomanni (FC Santeramo), Vito Mangini (Noci Azz. 2006), Giuseppe Daluiso (CD Trani).

ALLENATORI – Squalifica sino al 2 giugno per Nicola Columbo (V. Palese).

AMMENDE – 250 euro alla Virtus Palese (propri sostenitori colpivano ripetutamente con getti d’acqua l’assistente arbitrale; successivamente tentavano di colpirlo con una bottiglietta di plastica vuota; accensione di fumogeni prima della gara).

—

SECONDA CATEGORIA + PLAYOFF

CALCIATORI – Una giornata per Alberto Tanzarella (Palagiano), Cosimo Zecchino (Palagiano).

ALLENATORI – Squalifica sino al 30 maggio per Nicola Antonicelli (G. Palagiano).

AMMENDE – Una giornata a porte chiuse e 300 euro per la Gioventù Palagiano (intemperanze di propri tifosi in campo avverso, cori di stampo discriminatorio contro giocatori avversari di colore).

COPPA PUGLIA

CALCIATORI – Tre giornate per Giuseppe De Trizio (Levante Azzurro); una giornata per Alessandro Deserio (Levante Azzurro), Federico Panunzio (Levante Azzurro).