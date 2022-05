SERIE D/H – Giudice sportivo, multe salatissime per Fasano e Nardò

Multe salatissime per Fasano e Nardò a causa delle intemperanze dei rispettivi tifosi, che sono poi sfociate nei tafferugli di fine gara. Di seguito le decisioni del Giudice sportivo dopo le gare della 37esima giornata nel girone H di Serie D.

CALCIATORI – Tre giornate per Walter Cozza (Bisceglie); una giornata per Nicola Lanzolla (Bitonto), Vincenzo Di Somma (Casertana), Francesco Leuci (V. Matino), Soumahoro Langone (Francavilla), Facundo Ganci (Francavilla), Alessandro Pinto (Molfetta), Vincenzo Patronelli (V. Matino), Marco Cassandro (Nola), Alessandro Inguscio (V. Matino).

ALLENATORI – Una giornata di squalifica per Giuseppe Branà (V. Matino).

AMMENDE – 3.800 euro e diffida per il Nardò (“Per avere propri sostenitori in campo avverso, introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (4 petardi e 2 fumogeni) nel settore ad essi riservato, alcuni dei quali (2 petardi) venivano lanciati sul campo per destinazione. Inoltre i medesimi lanciavano numerosi sputi (9) che attingevano un A.A. alla testa ed alla schiena. Sanzione così determinata in ragione della recidiva di cui al CU 50/cs e della palese violazione delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19.”); 2.000 euro per il Fasano (“Per la indebita presenza sul terreno di gioco al termine della gara di propri sostenitori che si arrampicavano sulla rete di recinzione e venivano a contatto con la tifoseria avversaria rendendo necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine”); 1.000 euro per la Team Altamura (“Per avere propri raccattapalle ritardato e ostacolato la ripresa del gioco per la intera durata del secondo tempo. Inoltre propri sostenitori introducevano e utilizzavano materiale pirotecnico (1 fumogeno) nel settore loro riservato e, al termine della gara, facevano indebito ingresso (benchè pacifico) sul terreno di gioco”); 200 euro per la Nocerina (Mancanza d’acqua nello spogliatoio arbitrale).