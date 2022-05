VIRTUS MATINO – Juniores, da Molfetta parte la missione playoff. De Marco e Provenzano: “Ragazzi straordinari”

Esordio più che positivo per la Juniores nazionale della Virtus Matino. Alla prima stagione in categoria, i baby biancazzurri, allenati da mister Andrea De Marco, hanno chiuso il proprio girone al quarto posto su undici partecipanti e, sabato 21 maggio, si giocheranno la semifinale playoff sul campo del Molfetta. Il punto sulla stagione della Juniores della Virtus con mister De Marco e, in generale, col responsabile del settore giovanile, Gianni Provenzano.

Mister Andrea De Marco, come giudica il quarto posto nel girone della sua squadra?

“Il quarto posto e piazzamento playoff penso siano il risultato di un’alchimia tra i membri dello staff, società e ragazzi, creata sin dai primi giorni di agosto, quando ci siamo ritrovati per il primo raduno partendo da zero”.

È un risultato che va al di sopra delle aspettative d’inizio stagione?

“Non ci siamo posti inizialmente nessun obiettivo, ma abbiamo iniziato a lavorare cercando di creare prima un gruppo. Solo così si può pensare di creare una squadra che possa avere delle ambizioni”.

Quali le difficoltà incontrate dalla squadra e come le avete superate?

“Le difficoltà sono venute principalmente dal doversi allenare su un terreno in terra battuta, mentre dalle due sconfitte pesanti ricevute a Cerignola e Bitonto, abbiamo reagito dal giorno successivo con ancora più voglia e fame agonistica. I ragazzi sono stati straordinari a sopportare mesi intensi, ripagati con merito dal traguardo raggiunto”.

Con che spirito andrete ad affrontare il Molfetta nella semifinale playoff?

“Ho detto ai ragazzi che era giusto festeggiare nei due giorni di riposo concessi subito dopo la fine della regular season e, dal mercoledì, pensare ad allenarsi bene per la trasferta di Molfetta. Sarà un confronto bello, cercheremo di giocarcelo con entusiasmo. Certe partite, con il carico di emozioni che si portano dietro, sono un privilegio poterle vivere”:

—

A stagione ormai quasi finita, è tempo di bilanci. Il settore giovanile della Virtus Matino ha gettato le basi per consolidarsi nella prossima stagione? Quali sono le prospettive?

“Approfitto dell’opportunità concessa per ringraziare, innanzitutto, tutte le componenti che hanno permessi questo risultato straordinario. La Juniores Nazionale under 19 della Virtus Matino ha partecipato, per la prima volta nella sua storia, ad un campionato di carattere nazionale, confrontandosi con squadre e società calcistiche dal blasone importante. Sono immaginabili le difficoltà incontrate nell’iniziare questo percorso, catapultati dopo l’avvincente promozione della prima squadra in Serie D dopo lo spareggio vinto a Francavilla Fontana il 27 giugno scorso. In pochi giorni, con l’iscrizione al campionato nazionale imminente, si è programmata una stagione a dir poco impegnativa, senza nessun tesserato e senza la disponibilità dello stadio di Matino, interessati da lavori di ristrutturazione. Ho avuto la fortuna di trovare la fiducia del presidente Cristina Costantino, che mi ha affidato totale carta bianca nella scelta dell’intero staff, che ha poi portato a risultati straordinari. la scelta di mister Andrea De Marco è risultata fondamentale. In lui i ragazzi hanno trovato una guida sicura sotto l’aspetto tecnico, tattico e comportamentale. Lo staff è formato quasi interamente da professionisti di Matino, dal preparatore dei portieri Francesco Rossetto, al team manager Carlo De Marco, al medico sociale Luca Bove al preparatore atletico Simone Romano, al responsabile della segreteria Pamela Leggio, al massaggiatore Abdelico Ferrari, al magazziniere Sergio Stefano. a tutti loro va il mio sincero ringraziamento per un lavoro svolto con grande professionalità ed abnegazione. La squadra ha svolto gli allenamenti su terreno in terra battuta, dimostrando grande sacrificio e spirito di adattamento, giocando le gare interne presso l’Heffort Sport Village di Fabio Vinci, che ringrazio pubblicamente per la disponibilità dimostrata. Grazie, ovviamente, alla società e al gruppo prima squadra, si è instaurato un vero rapporto di collaborazione, e grazie agli sponsor che hanno permesso questo sforzo. Il mio grazie va soprattutto ai ragazzi, hanno dimostrato di essere un team granitico, seguire il loro percorso di crescita è stato veramente stimolante. Le prospettive future? Sono legate ovviamente alla tanto agognata disponibilità del nostro stadio. I lavori, purtroppo, hanno subito dei ritardi, speriamo di averlo a disposizione dal mese di luglio. L’ambizione è quella di mettere su un settore giovanile che possa coprire tutte le fasce d’età, dai Primi calci all’under 19. La comunità di Matino merita di potersi fregiare di questa opportunità per i propri ragazzi e dei comuni limitrofi. Attendiamo, quindi, la consegna della struttura per poter programmare, col presidente Costantino, l’apertura della nuova stagione calcistica. Risulta quasi scontata l’ambizione: quella di innestare la prima squadra coi prodotti del nostro settore giovanile. Già dall’imminente stagione 2022/23, alcuni nostri ragazzi, che si son fatti le ossa sui campi di tutta puglia, saranno pronti ad essere aggregati in un campionato molto performante. La fidelizzazione coi tesserati provenienti dal nostro vivaio e la patrimonializzazione, sono aspetti fondamentali per prospettare un futuro sostenibile alla società sportiva”.