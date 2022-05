EVENTI – “Gallipoli Run” è corsa alle iscrizioni per la maratona non competitiva della Lilt

Proseguono a ritmo spedito le iscrizioni alla Gallipoli Run (LEGGI QUI), la manifestazione podistica non competitiva, organizzata dalla Lilt Lecce (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), che si svolgerà domenica 5 giugno prossimo con partenza e arrivo al Parco Gondar di Gallipoli. La maratona benefica s’incardina nella Giornata mondiale senza tabacco, un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sui danni derivanti dal fumo e, non da ultime, delle sigarette elettroniche che, negli ultimi anni, hanno preso sempre più piede, soprattutto tra i giovanissimi.

“In occasione della Giornata mondiale senza tabacco – dichiara il dott. Carmine Cerullo, oncologo e presidente della Lilt Lecce – la Lilt Lecce rinnova il suo impegno per sensibilizzare, soprattutto i più giovani, sui danni provocati dal fumo di tabacco e richiamando l’attenzione di tutti sugli effetti di sigaretteelettroniche, tabaccoriscaldato e altri prodotti cosiddetti ‘light‘, sui quali l’Organizzazione Mondiale della Sanità ci mette da tempo in guardia. Secondo il Rapporto 2018 dell’Istituto Superiore di Sanità, oltre il 47% dei giovanissimi fuma o ‘svapa‘ di tanto in tanto e un minorenne su dieci è un fumatore abituale. Un quadro che sconforta, in particolare noi medici oncologi impegnati ogni giorno in corsia sul fronte delle cure, nella consapevolezza che la vera lotta al cancro debba essere combattuta fuori dagli ospedali, partendo proprio dai giovani e dai bambini. Fumare in giovane età significa danneggiareprecocemente la salute, presente e futura. È importante parlarne e non sottovalutare questo fenomeno: lo facciamo attraverso la GallipoliRun, ma abbiamo dedicato a questo tema anche il numero di giugno del nostro trimestrale di divulgazione scientifica, nonché i progetti di educazione alla salute che realizziamo da anni nelle scuole primarie e secondarie del territorio, rivolti a bambini e ragazzi, insegnanti ed educatori in genere. Abbiamo trascurato l’emergenza Fumo per troppo tempo. Non si ribadirà mai abbastanza quanto sia fondamentale troncare i rapporti con la sigaretta, a tutte le età. A costo di essere noiosi e ripetitivi, è importante continuare a parlarne, nella speranza che, in primis bambini e giovani e almeno qualcuno dei 12 milioni di fumatori, ,si metta in testa che fumando ci si espone a una forte probabilità di accorciarsi la vita, per colpa di tumori, insufficienze respiratorie, malattie cardiovascolari. Abbiamo il dovere di essere sani: è questo l’assioma che dovrebbe attecchire nella cultura di ciascuno di noi, come sostiene un luminare della Medicina, nonché caro amico della Lilt di Lecce, il prof. Silvio Garattini, quando dice che ‘occorre far comprendere, fin dalla scuola elementare, il dovere di essere sani’. Ebbene, noi ci crediamo – conclude il dott. Cerullo – e di questo assioma ne abbiamo fatto la nostra missione”.

Per le iscrizioni alla Gallipoli Run consultare il sito www.gallipolirun.it o contattare i numeri cell/whatsapp 340-7383165 (Valeria), 388-9368960 (Antonio).