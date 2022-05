EVENTI – Fare sport e divertirsi a sostegno della Lilt Lecce: ritorna la Gallipoli Run. Tutte le info

“Obiettivo prevenzione” è lo slogan dell’edizione 2022 della Gallipoli Run, la manifestazione sportiva non competitiva, giunta alla quinta edizione, organizzata dalla Lilt di Lecce e in programma a Gallipoli per domenica 5 giugno prossimo, in occasione della Giornata mondiale senza tabacco.

Dopo l’annullamento dell’edizione 2020 e lo svolgimento in versione “Virtual” dell’edizione 2021, causa pandemia, quest’anno si ritorna in presenza con tante novità. La prima è la sede di partenza e d’arrivo dell’evento, che sarà il Parco Gondar di Gallipoli. Il tracciato previsto è di 4 km che gli iscritti potranno percorrere correndo o camminando, anche insieme ai propri amici a quattro zampe (purché accompagnati al guinzaglio dai loro proprietari). Anche quest’anno, ci si potrà unire virtualmente, condividendo sui canali social la propria sessione d’attività fisica, (un video di 10 secondi o una foto) aggiungendo il tag #fit4lilt. Lo scorso anno, oltre 30 discipline sportive sono state coinvolte.

Le iscrizioni si effettuano on line consultando il sito www.gallipolirun.it (costo 10 euro, comprensivo di pacco-gara con la coloratissima t-shirt, la sacca, la borraccia, il caffè Quarta, altri gadget e la rivista della Lega contro i tumori di Lecce). I fondi raccolti serviranno a garantire i servizi gratuiti di Prevenzione e Assistenza oncologica, erogati sul territorio dalla Lilt Lecce e al completamento del Centro Ilma, istituto multidisciplinare per la lotta al cancro, in fase di ultimazione, sito sulla Gallipoli-Alezio.

Il programma: sabato 4 giugno, dalle 16.30 alle 18.30: iscrizioni e consegna pacchi-gara, se ancora disponibili e sino a esaurimento scorte, presso Torre La Pedata di Gallipoli (zona lido San Giovanni). Il pacco-gara è garantito ai primi 600 iscritti.

Domenica 5 giugno: dalle 9 alle 10, raduno al Parco Gondar (è consigliato parcheggiare nella zona stadio), iscrizione e consegna pacchi-gara, sino a esaurimento scorte; ore 10.30 partenza dal Parco Gondar della quinta edizione della Gallipoli Run; ore 11.15 arrivo al Parco Gondar; ore 11.30 premiazioni e ringraziamenti delle autirotà locali e dei rappresentanti della Lilt Lecce.

Per tutta la durata dell’evento, presentato da Giampaolo Catalano e Pasquale Zonno (The Lesionati), è previsto il servizio di animazione (truccabimbi, gonfiabili, mascotte, etc.) in un’area apposita del Parco, in collaborazione con Tappeto Volante di Nardò; è previsto servizio bar e ristoro, a pagamento, a cura del Parco Gondar; il servizio caffetteria è offerto da Quarta Caffè.

Info: www.gallipolirun.it; segreteria organizzativa: Valeria Calabrese (cell./whatsapp 340-7383165), Antonio Serravezza (388-9368960).