SERIE C – Playoff: il Foggia in Liguria per consolidare la qualificazione, il Monopoli cerca l’impresa

Continuare a sognare, oppure abbandonare la rincorsa verso la Serie B. Dieci squadre si affrontano per accedere al secondo turno della fase nazionale dei playoff. Si riparte dai risultati dell’andata.

Le uniche due pugliesi rimaste sono Foggia e Monopoli. I satanelli possono contare sulla rete di vantaggio arrivata allo scadere della gara dello “Zaccheria”. Ora in Liguria contro l’Entella sono due su tre i risultati a disposizione per i ragazzi di Zeman. Discorso più complicato invece per il Monopoli che dovrà cercare l’impresa a Cesena. I biancoverdi sono sotto 2-1 e, per accedere al secondo turno, dovranno vincere con due gol di scarto. Se la somma delle reti dovesse essere in parità, passa al turno successivo la squadra che ha conquistato la miglior posizione nella stagione regolare, ossia il Cesena.

Il programma e le designazioni del ritorno del primo turno nazionale dei playoff:

gio. h 20.30



FERALPISALÒ-PESCARA (and. 3-3): Marco Acanfora di Castellammare di Stabia (Valente-Monaco. IV: Fiero)

PALERMO-TRIESTINA (2-1): Michele Giordano di Novara (Pompei Poentini-Lencioni. IV: Pascarella)

RENATE-JUVENTUS U23 (1-1): Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (Trischitta-Festa. IV: Luciani)

ENTELLA-FOGGIA (0-1): Alessandro Di Graci di Como (Piedipalumbo-Zanellati. IV: Bitonti)