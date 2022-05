Eccellenza, Promozione, 1ª e 2ª Categoria: Il Giudice sportivo, gare dell’08.05.2022

Le decisioni del Giudice sportivo dopo le gare giocate domenica scorsa, 8 maggio, nei campionati dilettantistici pugliesi.

ECCELLENZA

ALLENATORI – Squalifica per Antonio Pizzulli sino al 26 maggio.

AMMENDE – 900 euro al Barletta (“Propri sostenitori durante la gara accendevano 13 fumogeni (3a RECIDIVA) e provocavano l’esplosione di sei petardi di grossa entità nel proprio settore (2a RECIDIVA). Per tutto il 1º tempo e fino al 9′ del 2º tempo i medesimi sostenitori esponevano uno striscione offensivo nei confronti della città di Taranto. Al 20′ del 1º primo tempo, inoltre, alcuni sostenitori si introducevano in un corridoio che collega la tribuna stampa alla scala di accesso agli spogliatoi, sfondavano la porta sino ad arrivare alla porta d’ingresso degli spogliatoi; quivi rompevano i pannelli in ferro e la serratura di detta porta, ma venivano poi allontanati dall’intervento degli steward e del magazziniere della società avversaria. Infine, danneggiavano parte dei seggiolini posizionati nel proprio settore (manda al Comitato Regionale per quanto di sua competenza in ordine ai danni all’impianto – vedi referti Commissari di campo)”); 500 euro al Martina (“Propri sostenitori durante la gara accendevano 15 fumogeni e provocavano l’esplosione di due petardi di grossa entità nel proprio settore; inoltre lanciavano in campo 2 fumogeni bruciavano una parte del manto erboso in prossimità del centrocampo (1a RECIDIVA) ed una bottiglietta piena d’acqua senza conseguenze (1a RECIDIVA). Infine danneggiavano alcuni seggiolini nel proprio settore di competenza.Manda al Comitato Regionale per quanto di propria competenza in ordine ai danni all’impianto (vedi referti Commissari di campo)”).

PROMOZIONE

PLAYOFF

AMMENDE – 200 euro al Tricase (due fumogeni) e al Taurisano (lancio di quattro bottiglie d’acqua in campo).

PLAYOUT

CALCIATORI – Due giornate di squalifica per Michele Degiorgi (Capo di Leuca), Lorenzo Antonazzo (Capo di Leuca), Manuel Ferraro (Capo di Leuca), Roberto Fersini (Capo di Leuca), Rocco Florio (Capo di Leuca), Nicolo Maiolo (Capo di Leuca); una giornata a Sergio Pirelli (Capo di Leuca).

ALLENATORI – Squalifica sino al 12 giugno per Daniele Corvaglia (Capo di Leuca).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 12 giugno per Luciano Panzera (Capo di Leuca).

AMMENDE – 250 euro al Melendugno (lancio di tre fumogeni; sosta di quattro soggetti estranei, riconducibili alla società, all’interno del campo di gioco); 50 euro al Capo di Leuca (cinque fumogeni).

COPPA ITALIA

CALCIATORI – Una giornata di squalifica per Antonio Kofol (Avetrana).

PRIMA CATEGORIA

CALCIATORI – Due giornate di squalifica per Giacomo Vinci (Atl. Pezze), Nicola Rizzi (H. Laterza), Francesco Visceglie (FC Santeramo); una gara per Giuseppe Fanizza (Atl. Pezze), Michele Maggi (Ceglie), Antonio Visconte (Ceglie), Gianmaria Santoro (Ceglie), Raffaele Dimauro (FC Santeramo).

ALLENATORI – Squalifica sino al 26 maggio per Domenico Sportelli (FC Santeramo), Marco Giusto (Ideale Bari); sino al 19 maggio per Saverio Belviso (Levante Azzurro).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 9 giugno per Maurizio Maggiore (Ceglie).

PLAYOFF

CALCIATORI – Squalifica per una giornata per Andrea Mele (Cursi), Marco Turi (Cursi).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 26 maggio per Saverio Suriano (CD Trani).

AMMENDE – 100 euro al Mesagne; 50 euro al Città di Trani.

PLAYOUT

CALCIATORI – Squalifica per una giornata per Davide Mastropasqua (Real Zapponeta).

SECONDA CATEGORIA

PLAYOFF

CALCIATORI – Due giornate per Severo Santarelli (GC San Severo); una giornata per Nicola Pio Potenza (Sammarco).

ALLENATORI – Squalifica sino al 12 giugno per Vincenzo Ferrara (GC San Severo); sino al 30 maggio per Giuseppe Sarcone (Ascoli Satriano).

AMMENDE – 500 euro per il Sammarco (“Proprio sostenitore, al minuto 25 del 2° tempo, lanciava una bottiglia di vetro (di birra piena) a circa 2 cm di distanza dal capitano avversario; al minuto 30 del 2° tempo, propri sostenitori, proferivano parole minacciose all’indirizzo dell’assistente dell’Arbitro e del Commissario di campo; gli stessi lanciavano con veemenza un accendino Bic all’indirizzo del Commissario di campo colpendolo alla nuca e provocandogli dolore ed ematoma (vedi rapporto Commissario di campo). “); 50 euro per il GC San Severo (fumogeno).