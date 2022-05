LECCE – Ufficiale: Baroni sarà l’allenatore dei giallorossi anche nella prossima stagione

Fumata bianca: l’Us Lecce e mister Marco Baroni proseguiranno il loro rapporto contrattuale anche nella prossima stagione di Serie A. Lo ha comunicato il club di via Costadura, con una breve nota, pochi istanti fa.

Continua, quindi, a gran ritmo, la programmazione della società in vista della prossima stagione. E lo fa con largo anticipo sulla tabella di marcia, anche considerando che, il prossimo torneo di Serie A, prenderà il via il 14 agosto, in anticipo di un paio di settimane rispetto al solito per via degli incombenti Mondiali di Qatar.

La società e mister Baroni, dunque, hanno trovato subito un accordo per il rinnovo del contratto che era in scadenza a fine giugno, giusto merito per il tecnico che ha saputo condurre la squadra al vertice di un campionato cadetto, vincendo la concorrenza di altre società, molte delle quali con un budget di gran lunga superiore a quello nella disponibilità del sodalizio giallorosso. Il nuovo contratto avrà scadenza giugno 2023.

Prima dell’ufficializzazione di Baroni come tecnico per la stagione 2022/23, il club del presidente Saverio Sticchi Damiani aveva prolungato il contratto col dt Pantaleo Corvino e annunciato la futura nomina di Sandro Mencucci come prossimo amministratore delegato della società.