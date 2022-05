VOLLEY – Serie C/m, C/f, D/m, D/f: playoff e playout, il punto dopo le gare del 15.05.2022

VOLLEY C/F

PLAYOFF Girone 1: D. Molfetta-LC Monteroni 2-3. Prossimo turno (21/05): City Moda Bari-D. Molfetta. Classifica: LC Monteroni 8 – City Moda A. Bari 3 – D. Molfetta 1.

PLAYOFF Girone 2: NV Torre-Tempesta TA 0-3. Prossimo turno (21/05): B. Altamura-NV Torre. Classifica: Tempesta TA 9 – B. Altamura 3 – NV Torre 0.

PLAYOFF Girone 3: G. Castellaneta-SV Bisceglie 3-0. Prossimo turno (22/05): DI Monopoli-Castellaneta. Classifica: G. Castellaneta 8 – SV Bisceglie 4 – DI Monopoli 0.

PLAYOFF Girone 4: Asd Trepuzzi-SS Nardò 1-3. Prossimo turno (21/05): BL Cerignola-Asd Trepuzzi. Classifica: BL Cerignola 6 – SS Nardò 6 – Asd Trepuzzi 0.

–

PLAYOUT Girone 1: W. Crispiano-JB Adria 0-3. Prossimo turno (22/05): Mesagne-W. Crispiano. Classifica: JB Adria 8 – Mesagne 4 – W Crispiano 0.

PLAYOUT Girone 2: Bee Lecce-Gioiella Gioia 0-3. Prossimo turno (21/05): Polis Corato-Bee Lecce. Classifica: Gioiella Gioia 9 – Polis Corato 3 – Bee Lecce 0.

PLAYOUT Girone 3: VM Costruzioni-Ve.Ra Monteroni 2-3. Prossimo turno (21/05): Volleyup Acquaviva-VM Costruzioni. Classifica: Volleyup Acquaviva 6 – VM Costruzioni 4 – Ve.Ra Monteroni 2.

PLAYOUT Girone 4: CDM Cutrofiano-P. Trepuzzi 2-3, V. Potenza-Asem Bari 0-3. Classifica: Asem Bari 12 – P. Trepuzzi 7 – CDM Cutrofiano 5 – Potenza 0.

—

VOLLEY C/M

PLAYOFF Girone 1: BCC New Mater–BF Terlizzi 3-2. Prossimo turno (21/05): AD Mesagne-BCC New Mater. Classifica: AD Mesagne 8 – BF Terlizzi 5 – BCC New Mater 2.

PLAYOFF Girone 2: Asem Bari-Derado Matera 3-1. Prossimo turno (21/05): D. Modugno-Asem Bari. Classifica: DV Modugno 9 – Asem Bari 4 – Derado Matera 2.

PLAYOFF Girone 3: Ugento-TC Ruffano 1-3. Prossimo turno (22/05): Sannicolamatino-Ugento. Classifica: TC Ruffano 9 – Sannicolamatino 5 – Ugento 1.

PLAYOFF Girone 4: Vibrotek TA-Lecce Volley 3-2. Prossimo turno (22/05): Cus Bari.-Vibrotek TA. Classifica: CUS Bari 7 – Lecce Volley 5 – Vibrotek TA 3.

–

PLAYOUT Girone 1: Squinzano-Olimpia Sbv Galatina 3-0. Prossimo turno (22/05): V. Tricase-Squinzano. Classifica: V. Tricase 9 – Squinzano 6 – SBV Galatina 0.

PLAYOUT Girone 2: NVG Joivolley-E. Altamura 1-3. Prossimo turno (19/05): Giocoleria Virtus PM-NVG Joivolley. Classifica: Giocoleria Virtus PM 8 – E. Altamura 4 – NVG Joivolley 3.

PLAYOUT Girone 3: Trivianum-Udas Cerignola 3-2. Prossimo turno (21/05): Frascolla TA-Trivianum. Classifica: Cerignola 7 – Trivianum 5 – Frascolla TA 3.

PLAYOUT Girone 4: Matervolley-JB Colella Bari 0-3. Prossimo turno (19/05): Matervolley-Alezio. Classifica: JB Colella Bari 9 – Alezio 6 – Matervolley 0.

—

VOLLEY D/F

PLAYOFF Girone 1: EL Massafra-Palo del Colle 0-3, S&F Campi Salentina-Vis Squinzano 3-2. Prossimo turno (22/05): Vis Squinzano-EL Massafra, Palo del Colle-S&F Campi Salentina. Classifica: Palo del Colle 10 – Vis Squinzano 9 – EL Massafra 3 – S&F Campi Sal. 2.

PLAYOFF Girone 2: OL Aradeo-FM Turi 0-3, CV Olimpius-Don Milani 0-3. Prossimo turno (21-22/05): FM Turi-CV Olimpius, Don Milani-OL Aradeo. Classifica: FM Turi 12 – Don Milani 9 – CV Olimpius 3 – OL Aradeo 0.

PLAYOFF Girone 3: Volley Eagles-Flyarmida Taviano 3-0, Uisp Putignano-Ostuni 1-3. Prossimo turno (22/05): Flyarmida Taviano-Uisp Putignano, Ostuni-Volley Eagles. Classifica: Ostuni 9 – Flyarmida Taviano 8 – Volley Eagles 5 – Uisp Putignano 2.

PLAYOFF Girone 4: Orta Nova-Asem Bari 1-3, Nelly Volley-Fulgor Tricase 0-3. Prossimo turno (21/05): Asem Bari-Nelly Volley, Fulgor Tricase-Orta Nova. Classifica: Fulgor Tricase 12 – Asem Bari 8 – Orta Nova 4 – Nelly Volley 0.

–

PLAYOUT Girone 1: TT San Cassiano-Maxima Volley 0-3. Prossimo turno (21/05): NV Gioia-TT San Cassiano. Classifica: NV Gioia 6 – Maxima Volley 6 – TT San Cassiano 0.

PLAYOUT Girone 2: FP Spongano-Volley Barletta 3-0. Prossimo turno (22/05): F. Surbo-Volley Barletta. Classifica: FP Spongano 9 – F. Surbo 3 – Volley Barletta 0.

PLAYOUT Girone 3: Orsacuti-Assi Brindisi 3-1. Prossimo turno (22/05): Noha-Orsacuti. Classifica: Noha 6 – Assi Brindisi 3 – Orsacuti 0.

PLAYOUT Girone 4: A. Trani-FA Oria 0-3, CA Conversano-A. Andria 0-3. Prossimo turno (21-22/05): FA Oria-CA Conversano, A. Andria-A. Trani. Classifica: FA Oria 12 – A. Andria 9 – CA Conversano 3 – A. Trani 0.

PLAYOUT Girone 5: NV Maglie-J. Canosa 3-1, Accademia dello Sport-LF New Lady Falchi 3-1. Prossimo turno (22/05): J. Canosa-Accademia dello Sport, LF New Lady Falchi-NV Maglie. Classifica: New Volley Maglie 10 – Accademia dello Sport 8 – LF New Lady Falchi 3 – J. Canosa 0.

—

VOLLEY D/M

PLAYOFF Girone 1: LS Casarano-P. Fasano 1-3, Gs Atletico-NV Lucera 3-2. Prossimo turno (22-24/05): P. Fasano-GS Atletico, NV Lucera-LS Casarano. Classifica: GS Atletico 9 – NV Lucera 9 – P. Fasano 4 – LS Casarano 2.

PLAYOFF Girone 2: P. Gioia-V. Cassano 3-0, VC Locorotondo-LC Mottola 3-0. Prossimo turno (21-22/05): V. Cassano-VC Lorotondo, LC Mottola-P. Gioia. Classifica: P. Gioia 9 – VC Locorotondo 8 – Volley Cassano 6 – LC Mottola 1.

–

PLAYOUT Girone 1: Frascolla TA-AlessanoSpecchia 1-3. Prossimo turno (21/05): Manfredonia-Frascolla TA. Classifica: Manfredonia 6 – AlessanoSpecchia 6 – Frascolla TA 0.

PLAYOUT Girone 2: AV Bari-V. Bitonto 1-3. Prossimo turno (22/05): SB Galatina-AV Bari. Classifica: Bitonto 9 – SB Galatina 2 – Amatori Bari 1.

PLAYOUT Girone 3: Prisma TA-O. Ostuni 0-3 Prossimo turno (21/05): Apulia Monopoli-Prisma TA. Classifica: Apulia Monopoli 6 – O. Ostuni 6 – Prisma TA 0.