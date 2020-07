PROMOZIONE – Nuovo tris del Maglie, attive Avetrana e Novoli. Il Matino pensa in grande: il punto sul mercato

La situazione, in Promozione/B, appare ormai abbastanza chiara: la Toma Maglie, cercherà di recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato, ed in questa direzione sembra muoversi anche il ds Loris Bavone, che, nelle ultime ore, ha portato a termine anche un importante tris di acquisti. Attiva anche l’Avetrana, mentre, come annunciato, a Novoli arrivano le prime firme.

TOMA MAGLIE – Un’altra esclusiva della nostra redazione viene confermata. Matteo Palazzo attaccante classe 1997 vestirà la casacca giallorossa. Assieme a lui approdano al Tamborino-Frisari anche il centrocampista ex Ugento Danilo Luperto ed il giovane portiere classe 2000 Emanuele Parisi. Per la mediana appare concreto l’interesse per l’esperto metronomo Claudio Zaminga (su cui c’è anche l’Otranto), mentre resta in piedi la pista che conduce ad Alessio Castrì, con il Nardò che resta comunque vigile sul classe ’97.

AVETRANA – Scatenato anche il ds Capuzzimati che, negli ultimi giorni, ha messo nero su bianco con diversi atleti. Arrivano in terra tarantina, il centrocampista ex Novoli Usman Baba, l’ex Manduria Andrea Nodriano ed il portiere ex Carovigno Marco Schina. Resta in biancorosso in centrale difensivo Youssef Toure.

NOVOLI – Confermate tutte le nostre anticipazioni in casa rossoblù. Il difensore centrale Diego De Giorgi ex Atletico Racale è un nuovo calciatore rossoblù. Restano alla corte di Riccardo Cornacchia anche capitan Marasco, il centrocampista Giovanni Quarta, il difensore Francesco Indirli ed il giovane portiere Francesco Liaci. I prossimi giorni dovrebbero essere quelli dell’ex attaccante di Ugento e Taurisano, Diego De Giorgi, e del centrocampista Alessandro Nocco oltre quelli delle riconferme di Gennari e Cappellini.

MATINO – In attesa del probabile ripescaggio in Eccellenza, la società biancazzurra, dopo aver ufficializzato il difensore Damian Salto, segue due nomi di peso per la prima linea. Il primo è quello dell’attaccante Gianni Mummolo, ex, tra l’altro, di Manduria e Martina. Il secondo è quello di Juan Batista Salguero, uno dei protagonisti della cavalcata vincente del Racale nella scorsa stagione, col quale l’accordo sarebbe ormai cosa fatta.