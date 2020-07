SERIE A – Solo ammenda per Nicola (Genoa). Lecce-Parma, una defezione a testa: il Giudice sportivo

Giudice sportivo clemente: Davide Nicola sarà regolarmente sulla panchina del Genoa domenica prossima nella gara decisiva per la salvezza contro il Verona, nonostante l’espulsione subita ieri negli sgoccioli di Sassuolo-Genoa. Il Lecce, di contro, non avrà Mario Paz per l’altrettanto decisiva Lecce-Parma. Tra i ducali non ci sarà Kucka. Le decisioni sulla 37esima giornata.

CALCIATORI

Una giornata: Juraj Kucka (Parma), Rachid Ghezzal (Fiorentina, più ammenda di duemila euro per simulazione), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Lyanco Evangelista e Soualiho Meite (Torino), Gianluca Mancini (Roma), Pedro Obiang (Sassuolo), Andrea Papetti (Brescia), Nehuen Mario Paz (Lecce), Miralem Pjanic (Juventus), Ante Rebic (Milan) e Marko Rog (Cagliari).

Tra gli altri, in diffida, ma ormai non peserà più per questa stagione, il difensore del Lecce Giulio Donati.

ALLENATORI



Ammenda di duemila euro per Davide Nicola, espulso al 36′ del secondo tempo di Sassuolo-Genoa. Caso particolare, questo, in quanto, in un primo momento, lo stesso tecnico pensava di dover saltare, per squalifica, Genoa-Verona di domenica prossima. Nicola è stato allontanato in quanto responsabile, a nome della sua panchina, di una frase offensiva verso l’arbitro. Il vero colpevole non ha fatto pubblica ammenda e, da regolamento, paga l’allenatore. Ma in questo caso, il tecnico rossoblù se l’è cavata con una sola ammenda che gli permetterà di essere in panchina, regolarmente, al “Ferraris”.