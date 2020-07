PAGELLE DI UDINESE-LECCE Gabriel voto 6,5: gara tutto sommato di ordinaria amministrazione per il portiere brasiliano, che timbra il cartellino con un super intervento su De Paul nella prima frazione. Calderoni voto 5,5: non una gara impeccabile quella del laterale mancino giallorosso, che, al rientro dall’infortunio, non denota una condizione ottimale. Non benissimo in occasione del…