L’INTERVISTA – Parola agli esperti, parla Placì (prep. atl. Virtus Matino): “Fare anche poco senza restare fermi. Evitare abuso tv e tablet”

Dopo aver raccolto le impressioni di Rizzo, Manco e Negro, rispettivamente preparatori di Bitonto, Brindisi e Taranto, oggi è il turno di Michele Placì preparatore atletico della Virtus Matino, seconda della classe nel campionato di Promozione girone B sino alla sospensione.

“Il lavoro impostato con i ragazzi da eseguire in questo periodo di emergenza è di forti limitazioni – racconta Placì in esclusiva per SalentoSport – e prevede come obiettivo primario la minimizzazione del rischio di incorrere in una riduzione della performance fisica sia per un eventuale ritorno in campo sia per evitare di trascorrere molti mesi di stop prima della ripresa del nuovo anno sportivo. Riuscire a mantenere una condizione atletica stabile, attualmente, risulta altamente improbabile per via di numerosi aspetti: l’ assenza della gara e di gesti sport-specifici che è possibile riscontrare solo in una settimana tipo, ma anche sotto gli aspetti cognitivo e tattico. In linea con le possibilità logistiche-strumentali, di ciascun giocatore e in considerazione delle numerose restrizioni in atto, si è cercato, seppur con sforzo, di garantire una certa continuità nell’allenamento mediante ricorso ad alcuni metodi utilizzati ex-ante l’emergenza. Nello specifico, abbiamo optato per l’esecuzione di lavori di tipo intermittente, per la componente aerobica. Chiave di volta del nostro programma è quello di focalizzarsi sul lavoro di forza, mediante esecuzione di lavori pliometrici ed isotonici. In ultimo, di fondamentale importanza è stata anche l’attenzione riservata ai consigli sul piano alimentare e le attività di monitoraggio costante del peso. La finalità è quella di evitare che il nuovo stile di vita adottato induca all’assunzione di cattive abitudini che, a loro volta, avrebbero influenza negativa sulla composizione corporea dei nostri atleti. Naturalmente, è stato possibile eseguire tale schema di lavoro, solo grazie alla professionalità e ad un atteggiamento resiliente dei nostri giocatori”.

Anche Placì, come avvenuto per i suoi colleghi, dà qualche consiglio da seguire in queste difficili giornate di quarantena, consiglio che non riguarda soltanto l’attività fisica, ma che nel complesso incide in maniera notevole nello sviluppo di una corretta e sana giornata: “Il consiglio che mi sento di dare è quello di mantenere uno stile di vita attivo seguendo il principio che meglio fare poco che non fare nulla quindi anche semplici esercizi a corpo libero. L’obbiettivo che intendo suggerire a voi tutti è quello di intraprendere, con costanza e determinazione, circa 30 minuti di attività fisica moderata ovvero 20 minuti di attività fisica vigorosa, da eseguire a giorni alterni. Inoltre, sarebbe opportuno combinare ad essi degli esercizi di rafforzamentomuscolare, come: il sollevamento/trasporto di generi alimentari, l’esecuzione di affondi delle gambe, l’alzarsi e il sedersi su una sedia (il cd. squat assistito o libero), il sit-up, i piegamenti delle braccia, da eseguire o sul pavimento o su di un piano rialzato, l’utilizzo di tecniche di yoga e Tai Chi Quan. In chiusura mi sento di consigliare anche, di tenere regolarizzato il ciclo sonno-veglia evitando uso eccessivo di tablet, tv, pc insieme ad un controllo cosciente dell’assunzione di cibo – conclude Placì –, potrebbe aiutarci ad affrontare meglio questo periodo”.