CALCIO – Ifab, ecco le due nuove regole per la stagione 2020-21 (o per la prosecuzione dell’attuale)

L’Ifab, organo che decide le regole del gioco del calcio, ha preannunciato due novità a partire dalla prossima stagione agonistica (o dalla ripresa delle attività dopo la pausa per l’allerta Coromavirus).

La prima: gli arbitri saranno richiamati al Var più spesso di quanto succede ora, giacché l’Ifab li esorta a controllare più azioni di gioco dubbie.

La seconda: qualora il giocatore non rispetti la distanza di 4 metri quando il pallone è fermo a terra, sarà ammonito.

Altre nuove interpretazioni di regole già esistenti: per il fallo di mano, se il pallone colpirà la spalla non sarà fischiato fallo; se colpisce il gomito verso il basso, sì. Se l’attaccante colpirà involontariamente il pallone con la mano, sarà penalizzato solo se la giocata si concretizza con un gol o se lo stesso o la sua squadra ne usciranno favoriti. Il fallo è di mano se colpisce dal punto inferiore dell’ascella in giù.

Sui rigori: se il portiere si muove prima del momento dell’impatto tra il piede del calciatore e il pallone e colpisce palo, traversa o la sfera andrà fuori, allora il tiro non sarà ripetuto, a meno che il movimento anticipato del portiere non abbia influenzato il tiro del calciatore.

Sui cartellini gialli: ammonizioni ricevute durante la partita, compresi i supplementari, non saranno prese in considerazione durante i rigori. Ossia: un calciatore ammonito durante i 120′ e ammonito durante i rigori, non sarà espulso. Se ci sarà contemporaneità di violazioni tra portiere e calciatore, durante i rigori, sarà penalizzato il tiratore.