PROMOZIONE/B – Insidie per Racale e Matino, incroci ad alta quota nella 21ª giornata: programma e arbitri

Si è chiusa una lunga e sofferta campagna acquisti invernale per il Lecce. Sono arrivati cinque nuovi calciatori, hanno lasciato il Salento in 13. Andiamo in ordine cronologico: – Il 16 dicembre 2019 il Lecce acquisisce ufficialmente il difensore Giulio Donati, svincolato, che già si era aggregato al gruppo da qualche settimana. Sottoscritto un contratto…