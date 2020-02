PRIMA CATEGORIA/B-C – Programma, arbitri e variazioni di sede della 19ª giornata

Il Melendugno completa il sorpasso sul Leverano. Batte per 1-0 il Monteroni e approfitta del pari interno della squadra di Schito per agguantare la vetta del girone C di Prima Categoria. Pareggio esterno per il Tricase a Brindisi, colpacci di Capo di Leuca a Cavallino, contro la Virtus Lecce, e del Latiano a Galatina con…