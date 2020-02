ECCELLENZA – Testa-coda, sfide salvezza e playoff: tanti gli incroci della 21ª giornata: programma e arbitri

Entra nel vivo il campionato di Eccellenza pugliese. Domani, tra le 15 e le 16, ci sarà il fischio d’inizio delle gare della ventunesima giornata, nella quale le due di testa se la vedranno con due avversarie impegnate nei bassifondi della classifica. Gara dal sapore playoff tra Vigor Trani e Audace Barletta con l’Ugento pronto ad approfittarne, Martina permettendo. Gara delicatissima per la Deghi, sul campo del fanalino di coda San Severo. Trasferta a Barletta per l’Otranto di Bruno, mentre il Gallipoli ospiterà l’Unione Calcio Bisceglie, che lo precede di un punto in classifica, all'”Antonio Bianco”.

Programma e arbitri della sesta di ritorno:

dom. h 15

AT San Severo-Deghi: Ruggiero Doronzo di Barletta (Rizzi-Salvemini)

Atl. Vieste-F. Altamura: Adil Bouabid di Prato (Bono-Di Muzio)

Barletta 1922-Otranto: Salvatore Montanaro di Taranto (Massari-Coviello)

Corato-Orta Nova: Antonio Spera di Barletta (Latini-Panebarca) – a Ruvo di Puglia

Gallipoli-UC Bisceglie: Gabriele Sciolti di Lecce (Turco-Cantatore)

Ugento-Martina: Vito Mattia Losapio di Molfetta (Nero-Spedicato)

Vigor Trani-A. Barletta: Luca Vittoria di Taranto (Rizzi-Garofalo)

dom. h 16

Molfetta-San Marco: Niccolò Salomone di Bari (Miccoli-Grimaldi)

CLASSIFICA: Molfetta 45 – Corato 43 – V. Trani 37 – Ugento, A. Barletta e Barletta 1922 28 – UC Bisceglie e Martina 27 – Otranto e Gallipoli 26 – Orta Nova, Vieste e F. Altamura 23 – Deghi 21 – San Marco 19 – AT San Severo 9.