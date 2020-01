TRANI – Negro, il trascinatore salentino della Vigor: “Non ci sono più partite semplici, ognuno lotta per un obbiettivo. Il mio…”

Dopo alcune stagioni da protagonista nel suo Salento, a partire dallo scorso anno, Mattia Negro, nonostante diverse richieste, ha deciso di sposare il progetto della Vigor Trani. Nella passata stagione, il furetto gallipolino è stato certamente un assoluto trascinatore della Vigor, andando a referto in ben dieci circostanze, risultando quindi fondamentale nella corsa alla salvezza dei biancazzurri. In questo nuovo campionato, Negro, con la doppietta messa a segno domenica scorsa contro il Martina, è già arrivato a quota sette, puntando dritto alla doppia cifra e diventando, in assenza di bomber Picci, il trascinatore assoluto di questo sorprendente Trani: “Ad essere sincero – racconta Negro in esclusiva per SalentoSport -, non essendo un bomber di razza, non amo guardare molto la classifica marcatori. Sono molto contento della doppietta messa a segno domenica scorsa, soprattutto perchè è servita a trovare tre punti importantissimi per il nostro cammino, in un match che nascondeva diverse insidie, considerando che i nostri avversari, nelle ultime ore, avevano fatto registrare alcuni importanti movimenti in entrata. Dal punto di vista personale mi pongo sempre l’obbiettivo di migliorare quanto fatto nell’annata precedente, quindi anche in questo campionato mi farebbe piacere eguagliare e magari fare qualcosina in più rispetto alla passata stagione”.

Partita in punta di piedi e senza grandi proclami, la formazione guidata da mister Angelo Sisto si è resa fin qui protagonista di un cammino indubbiamente positivo, con 40 punti conquistati sul campo (37 in classifica) ed un sogno playoff che oggi appare sempre più concreto: “È vero, senza la penalizzazione iniziale avremmo 40 punti in classifica – analizza l’ex Gallipoli e Casarano -, ma purtroppo ad oggi questo è un dato concreto e la classifica va presa per quello che dice. Analizzando diverse partite, resta anche il rammarico per aver lasciato per strada alcuni punti in maniera rocambolesca, basti pensare ai pareggi contro Fortis Altamura e Orta Nova, gare in cui meritavamo certamente il bottino pieno; ora però, come già detto, non c’è tempo di pensare a ciò che poteva essere e non è stato, occorre continuare su questa strada e, forti delle ottime prestazioni fatte fin qui, bisogna provare a tenere il passo di Molfetta e Corato, poi a fine stagione tireremo le somme e analizzeremo quello che il campo avrà detto“.

Domenica la Vigor Trani se la vederà con l’Audace Barletta, compagine che, dopo un’ottima prima parte di stagione, in questo periodo sembra aver perso un po’ di smalto e brillantezza: “Arrivati a questo punto della stagione, non credo che si possa più parlare di sfide semplici. Ad oggi, nel nostro campionato, ogni squadra lotta per centrare un obbiettivo e che si tratti di salvezza, di corsa al titolo o di playoff poco cambia. Per noi, come per le nostre avversarie, ogni partita sarà una finale, e già dalla gara contro l’Audace abbiamo il dovere di dare il massimo per tutti i novanta minuti, provando – conclude Negro –, a conquistare tre punti che potrebbero rivelarsi fondamentali per il nostro cammino”.