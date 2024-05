TERZA CATEGORIA/LECCE – Il Giudice sportivo dell’ultima giornata, la classifica finale e il calendario playoff

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 12 maggio 2024 in Terza Categoria Lecce.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

ATL. CARMIANO MAGLIANO:

ATL. SALVE: Simone Castrovillari (3)

CALIMERA:

CASTRIGNANO DG:

OLYMPIQUE S.: Cristian Tommasi (1)

P. MARTIUS:

P. SOGLIANO: Alagie Mbenga (1)

REAL SQUINZANO: Carlo Bozza (4); Hanz Ucci (1)

S. GUAGNANO:

SALENTINA C.: Sconfitta a tavolino 0-3 (pro Supersano); un punto di penalizzazione per mancata presentazione in campo; 100 euro di ammenda per prima rinuncia; 75 euro di ammenda per indennizzo da mancato incasso:

SANNICOLA:

SPONGANO:

SUPERSANO:

V. CARMIANO:

Calendario playoff: semifinale Spongano-Pol. Martius 19/05 h 16.30; finale Supersano-(vincente semifinale) 26/05 h 16.30. Atletico Carmiano Magliano promosso in Seconda Categoria.

CLASSIFICA FINALE

Atl. Carmiano Magliano 65

Supersano 62

Spongano 61

P. Martius 55

Castrignano 48

S. Guagnano 45

P. Sogliano 40

Atl. Salve 37

V. Carmiano 25

Sannicola 21

Calimera 21

Real Squinzano 14

Salentina C. 13

Olympique S. 11