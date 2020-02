SERIE D/H – Nardò-Casarano e Foggia-Cerignola, due super-derby ad infiammare la 22ª giornata: programma e arbitri

Cinque gare alle 14.30, quattro alle 15: questo il menù della ventiduesima giornata del girone H di Serie D in cui spicca il derby del Salento tra Nardò e Casarano, squadre dall’andatura abbastanza altalenante nella prima parte di stagione ma decise a imboccare la strada della svolta per centrare i rispettivi obiettivi. C’è anche il derby della Daunia tra Foggia e Audace Cerignola ad infiammare il programma che vede anche il Brindisi andare a far visita al Grumentum. Il Bitonto di Taurino, capoclassifica, ospita la Nocerina. Per il Fasano, dopo gli sforzi di Coppa Italia, ancora una trasferta, questa volta sul campo della Gelbison. Difficile la sfida che attende il Taranto, a Sorrento.

Il programma della quinta di ritorno con le rispettive designazioni arbitrali:

dom. h 14.30

Bitonto-Nocerina: Simone Taricone di Perugia (Pinna-Palla)

Foggia-A. Cerignola: Valerio Crezzini di Siena (Cipolletta-Cesarano)

Gelbison-Fasano: Flavio Fantozzi di Civitavecchia (Cecchi-Tonti-De Nardi)

Gladiator-Agropoli: Claudio Campobasso di Formia (Cecchi-Salvatori)

Sorrento-Taranto: Leonardo Tesi di Lucca (Minafra-D’Ascanio)

dom. h 15

F. Andria-Francavilla: Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa (Dell’Arciprete-De Santis)

Grumentum-Brindisi: Lorenzo Maccarini di Arezzo (Taverna-Amoroso)

Nardò-Casarano: Giorgio Vergaro di Bari (Dellasanta-Tricarico)

Team Altamura-Gravina: William Villa di Rimini (Ranieri-Nechita)

CLASSIFICA: Bitonto 47 – Sorrento 43 – Foggia 42 – A. Cerignola 40 – Taranto 35 – Casarano 34 – Fasano 31 – Gravina e Brindisi 27 – Team Altamura 26 – Gelbison, Gladiator e Nardò 24 – Nocerina e Grumentum 22 – F. Andria 19 – Francavilla 18 – Agropoli 13.