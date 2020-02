SERIE C/C – Una Virtus Francavilla col morale a mille va a sfidare il Bari vice capolista: programma e arbitri della 24ª

Una Virtus Francavilla in piena forma andrà, domani pomeriggio, ad affrontare la vice capolista del girone C, il Bari, nel derby del San Nicola in programma alle 17.30. Chiuse alcune operazioni di mercato ieri per i biancazzurri che hanno ceduto l’attaccante Francesco Puntoriere alla Virtusvecomp Verona e il difensore Matteo Calcagno all’Arzignano Valchiampo, entrambi a titolo temporaneo. Scambio di prestiti, inoltre, con la Robur Siena: Andrea Bovo approda in Toscana mentre il centrocampista Carmine Setola vestirà biancazzurro.

C’è grande curiosità nel vedere come si comporterà la squadra di mister Trocini al cospetto della corazzata biancorossa, che non perde una gara dal derby dell’andata proprio contro la Virtus, settembre scorso. Da parte loro, Perez e compagni, dopo la sconfitta di Viterbo, hanno infilato due pareggi (contro Catania e Casertana) e due incoraggianti vittorie, a Reggio Calabria, soprattutto, e in casa con la Paganese.

Questo il quadro completo delle designazioni e del programma della 24esima giornata:

sab. h 20.45

Paganese-Cavese: Matteo Centi di Viterbo (Cerilli-D’Ilario)

dom. h 15

Bisceglie-Avellino: Alessandro Di Graci di Como (Mariottini-Meocci)

Catania-Monopoli: Matteo Marcenaro di Genova (D’Elia-Niedda)

Casertana-AZ Picerno: Luigi Carella di Bari (Munerati-Franco)

Potenza-Rieti: Francesco Carrione di Castellammare (Garzelli-Nuzzi)

Teramo-Rende: Michele Giordano di Novara (Dell’Orco-Votta)

Ternana-Sicula Leonzio: Gino Garofalo di Torre del Greco (Bocca-Fine)

dom. h 17.30

Catanzaro-Viterbese: Mario Cascone di Nocera Inf. (Gualtieri-Massimino)

Vibonese-Reggina: Matteo Gariglio di Pinerolo (Di Giacinto-Basile)

Bari-Virtus Francavilla: Ermanno Feliciani di Teramo (Della Croce-Trasciatti)

–

CLASSIFICA: Reggina 53 – Bari e Ternana 47 – Monopoli e Potenza 44 – Teramo 34 – Catania 33 – Viterbese e Catanzaro 32 – Cavese 31 – Virtus Francavilla 30 – Paganese 29 – Vibonese, Casertama e Avellino 28 – Picerno 24 – Bisceglie 17 – Rende 15 – Sicula L. 12 – Rieti 11.