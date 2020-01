ATLETICO RACALE – Sportillo: “Non è una corsa solo a due per il titolo. Il Sava? Gara non semplice, a loro vanno i miei complimenti…”

La vittoria di misura ottenuta domenica nell’ostica trasferta di Avetrana, ha consentito all’Atletico Racale di mantenere la testa della classifica, inanellando inoltre il quinto successo consecutivo tra Coppa Italia e campionato. Una prima parte di stagione fin qui ampiamente positiva quella degli uomini di mister Pietro Sportillo, che, oltre al primato in campionato, sono riusciti ad ottenere anche il pass per le semifinali di Coppa Italia: “Ad inizio stagione – racconta il tecnico dell’Atletico Racale -, l’obbiettivo societario era quello di riuscire a ritagliarsi un ruolo da protagonisti e credo che fin qui i ragazzi stanno rispettando le aspettative. Siamo in testa alla classifica e siamo riusciti ad ottenere un importante piazzamento anche in Coppa, ma questo ovviamente ad oggi non significa moltissimo, perchè come già detto in altre circostanze, in questa stagione vi sono diverse squadre attrezzate che lotteranno fino alla fine per entrambe le competizioni. Non serviva essere dei geni – prosegue Sportillo –, per capire che questo campionato sarebbe stato ostico e complicato, bastava semplicemente guardare le rose di tutte le squadre per farsi un’idea di ciò che poteva essere; oltre a quelle quattro o cinque squadre che lotteranno fino alla fine per il titolo, ci sono diverse formazioni con elementi importanti in rosa, quindi vincere non è mai facile, al di là dell’avversario che si va ad affrontare. Ancora oggi son convinto che per la vittoria finale ci siano in corsa ben cinque squadre, poi magari fra qualche giornata la classifica si delineerà in maniera differente, ma in questo momento non mi sembra nemmeno tanto corretto di parlare di corsa a due. Sul lungo vincerà chi avrà più continuità e saprà sbagliare meno, noi dal canto nostro cercheremo di mettere tutto di partita in partita, come d’altronde fatto fino a questo momento”.

Domenica l’Atletico Racale ospiterà il Sava dell’ex Gioacchino Marangio, formazione con la quale i biancazzurri si contenderanno anche l’approdo alla fine di Coppa: “Già ad inizio campionato avevo indicato il Sava come una compagine importante e ad oggi i risultati sono dalla loro parte. Quella di domenica – rimarca Sportillo – non sarà affatto una partita semplice, affronteremo una squadra con calciatori importanti che conoscono la categoria e che tra l’altro hanno già vinto questo campionato. Il Sava dispone anche di un tecnico molto bravo e preparato, che due stagioni fa con il Mesagne riuscì a conquistare la Coppa Italia Promozione con conseguente approdo in Eccellenza. Sarà una sfida molto complicata, che richiederà grande attenzione e preparazione, perchè contro avversari del genere, qualsiasi errore potrebbe rivelarsi fatale. In chiusura mi preme fare i complimenti alla società del Sava, che nell’andata ci riservò un’accoglienza certamente importante, dimostrando grande sportività. Un fiore all’occhiello per queste categorie”.