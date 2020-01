LECCE – Ultime ore da ‘tutto per tutto’, vicino un difensore del Bologna. Si prova un colpo con la Roma

Dopo i tentativi estremi per Cetin della Roma (vicino ad un accordo con il Verona) e per Rogel del Tolosa, il direttore Mauro Meluso negli ultimi minuti sembra aver definitivamente sciolto il dubbio legato all’arrivo del nuovo difensore, che secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, dovrebbe rispondere al nome di Nehuén Paz, argentino classe 1993 attualmente in forza al Bologna. Un’accelerata decisiva, con Paz che a breve dovrebbe diventare un nuovo difensore del Lecce.

Si prova il tutto per tutto anche per Juan Jesus, difensore brasiliano in forza alla Roma. La società capitolina, sempre secondo Di Marzio, avrebbe dato l’ok ma ora ci sarebbe da convincere il calciatore. Le ultime ore saranno decisive.