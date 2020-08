FIAMMA JONICA GALLIPOLI – Primi tre ingaggi e un nuovo dirigente nell’organigramma societario

Cala il sipario sulla Serie B 2019/20. Il Frosinone batte a domicilio lo Spezia con lo stesso risultato dell’andata (0-1, gol di Rhoden al 61′), a parti invertite, ma non basta: i liguri, per via della miglior classifica nella regular season, sono la terza squadra promossa in Serie A dopo il Benevento e il Crotone,…