VOLLEY – Quattro innesti per Olimpia Sbv Galatina. Casarano, ecco lo staff di Licchelli. Showy Boys, Codazzo per l’S3

OLIMPIA SBV GALATINA – Quattro rinforzi ufficiali per l’Olimpia Sbv Galatina. Il primo è Francesco Tundo, torre di 201 cm, classe 1981 e galatinese doc, con una carriera suddivisa tra Abruzzo e Salento nelle serie regionali e nazionali. Dopo un decennio a Pescara, tra B2 e C, Tundo ha anche vestito le maglie di Martano, dal 2013 al 2015, e Galatina. A rinforzare la linea verde arrivano i gemelli tarantini Francesco Pio e Mattia Antonio Conoci, cresciuti nella Frascolla Taranto, nell’Alessano e nella Materdomini Castellana, e Stefano Pepe, quest’ultimo vivaio della Sbv con un’esperienza anche ad Alessano in C.

LEO SHOES CASARANO – Ecco lo staff tecnico ufficiale che sarà a disposizione di coach Fabrizio Licchelli: la consulenza ortopedica sarà affidata, per il secondo anno di fila, al dott. Diego Esposito, specializzato all’Università di Modena in traumatologia sportiva e responsabile di settore presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia all’ospedale di Gallipoli; sarà ancora il prof. Michele Placì a curare la preparazione fisica della prima squadra; le mani del dott. Luca Martina, titolare del centro Fisiomed di Parabita, si occuperanno di trattamenti fisioterapici e osteopatici; l’analisi tecnica, infine, passerà dal già noto Andrea Rimo che, da quest’anno, assumerà anche il ruolo di assistant coach di mister Licchelli.

SHOWY BOYS GALATINA – Sarà mister Orazio Codazzo a guidare, anche nella prossima stagione, il Volley S3 maschile e femminile, riservato ai più piccoli che si avvicinano al mondo della pallavolo. «Continua con enorme entusiasmo il percorso iniziato sei anni fa quando ha preso il via questa stupenda collaborazione con la storica società di volley del territorio – dichiara Codazzo – con lo staff dirigenziale vi è un rapporto di stima reciproca che va oltre il semplice rapporto professionale e questo è molto importante. Ciò mi consente di essere nelle migliori condizioni di lavoro e, grazie sempre al supporto della società, di raggiungere, anno dopo anno, dei risultati eccellenti e con grande soddisfazione anche da parte dei genitori che hanno scelto di iscrivere i figli ai nostri corsi».