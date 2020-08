FIAMMA JONICA GALLIPOLI – Scelto l’allenatore, si punta sull’ex Casarano De Marco

Comincia a strutturarsi la Fiamma Jonica Gallipoli, ai nastri di partenza del prossimo torneo di Promozione. Pochi istanti fa, la società del presidente Vincenzo Carrozza ha comunicato la scelta dell’allenatore che guiderà la compagine gallipolina nella prossima stagione. Si tratta di Andrea De Marco, già campione regionale Juniores come allenatore dei baby del Casarano nel 2018/19. Questo il comunicato.

L’Asd Fiamma Jonica Gallipoli 1946, dopo una lunga riflessione, comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Andrea De Marco.

Il neo tecnico vanta una lunga e decennale esperienza nel mondo del settore giovanile, dove oltre ad ottime qualità professionali si è sempre contraddistinto per le sue qualità umane. Dopo i primi anni alla guida della Polisportiva Matino, De Marco si è reso protagonista sulle panchine di Gallipoli e Casarano, centrando proprio con quest’ultima la vittoria del titolo regionale di categoria Juniores, nella stagione 2018-2019.



Queste le sue prime parole da tecnico della Fiamma Jonica: “Ringrazio la società ed il presidente Vincenzo Carrozza, per avermi dato questa grande chance. La piazza di Gallipoli ha sempre un un fascino particolare, ed io lavorerò sodo per ripagare sul campo la fiducia datami, perché al giorno d’oggi non è facile trovare una società che punti su un tecnico giovane. Non vedo l’ora di cominciare.