VIRTUS FRANCAVILLA – Via al raduno pre-campionato, 24 i convocati agli ordini di mister Trocini

Sono 24 i convocati per il raduno precampionato in casa Virtus Francavilla. Il ritrovo è stato perfezionato ieri presso lo stadio Giovanni Paolo II. La squadra, agli ordini di mister Bruno Trocini, e lo staff, hanno effettuato un primo ciclo di tamponi. Il gruppo, poi, è stato impegnato in una serie di allenamenti individuali, col gruppo suddiviso in piccoli gruppetti, in attesa del secondo ciclo di tamponi, terminato il quale prenderanno il via gli allenamenti di squadra.

Questo l’elenco completo.

PORTIERI – Bryan Costa, Diego Negro;

DIFENSORI – Matteo Calcagno, Alessandro Caporale, Fabio Delvino, Daniele Marino, Francesco Pambianchi, Stefano Pino, Andrea Sarcinella;

CENTROCAMPISTI – Andrea Bovo, Francesco Carella, Manuele Castorani, Domenico Franco, Federico Mastropietro, Luciano Mazzone, Leonardo Nunzella, Giovanni Tchetchoua, Federico Zenuni;

ATTACCANTI – Federico Buglia, Joseph Ekuban, Antonio Miccoli, Leonardo Perez, Francesco Puntoriere, Federico Vazquez.