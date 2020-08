LECCE – Corvino vicino al primo acquisto ufficiale: in dirittura d’arrivo l’affare Listkowski

Sembra in dirittura d’arrivo il primo acquisto ufficiale del Lecce 2020/21 targato Pantaleo Corvino. Il responsabile dell’area tecnica giallorosso pare abbia messo gli occhi su un centrocampista offensivo polacco, Marcin Listkowski, classe 1998, di proprietà del Pogon Stettino e con due presenze nella nazionale Under 21 del suo Paese.

Nell’ultima stagione, Listkowski ha disputato da titolare il massimo campionato polacco (“Ekstraklasa”) con la maglia del Pogon, presenziando in 32 occasioni e mettendo a segno due gol, con tre assist. Il suo allenatore lo ha utilizzato prevalentemente come ala destra/trequartista, ma spesso è stato spostato anche più avanti, come punta centrale. Nella stagione precedente, dopo aver cominciato il campionato con il Pogon, si è trasferito poi al Rakow Czestochowa, seconda serie polacca, mettendo insieme 25 gettoni di presenza con tre reti.

Sabato prossimo, 22 agosto, prende il via il campionato polacco e il Pogon esordirà sul campo del Cracovia Krakow, ma la chiusura dell’affare, anche da quanto riferiscono alcuni siti specializzati della Polonia, potrebbe avvenire già nelle prossime ore.