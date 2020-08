ECCELLENZA – Matino e Gallipoli pescano in Argentina. Nardò, lascia Vincenti. Racale, ecco Figliomeni

VIRTUS MATINO – Esteban Gabriel Giambuzzi è un nuovo calciatore biancazzurro. Difensore argentino e centrocampista di destra argentino, 31 enne, ha vissuto importanti esperienze nel suo Paese come professionista e, nella scorsa stagione, ha esordito nel calcio italiano nell’Eccellenza marchigiana, con l’Anconitana. La presidentessa Cristina Costantino: “Siamo fieri di essere riusciti a portare Giambuzzi nel nostro club. Si tratta di un calciatore che seguivamo da tempo e siamo consapevoli del valore che potrà apportare alla nostra squadra. Continua così la nostra campagna acquisti, che è mirata a potenziare ogni reparto con elementi interessanti di grande qualità e quantità”. Giambuzzi: “Ho trovato una società molto seria. Ringrazio la presidentessa Costantino per la possibilità che mi ha concesso di continuare a giocare qui in Italia nella Virtus Matino. Per quanto riguarda questa stagione voglio dare tutto ciò che di buono mi sarà possibile per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società. Speriamo il meglio per la squadra e per il Matino”.

GALLIPOLI – Il difensore argentino Lucas Basualdo è un nuovo calciatore giallorosso. Classe 1988, di La Plata, 190 cm per 80 kg, arriva dal Deportivo Malacateco in Guatemala ma vanta anche importanti esperienze nel Gimnasia La Plata, nell’Estudiantes e nell’Arsenal FC II. La presidentessa Paola Vella: “Basualdo rappresenta un fiore all’occhiello per i nostro mercato che segue le linee di mister Toma, pienamente in sintonia con le idee della società e in linea col ds Franco Elia. C’è tanta soddisfazione per aver aggiunto un tassello importante per migliorare la nostra squadra”. Nelle prossime ore sono attese altre manovre di mercato: “Col direttore Leucci e il vice presidente Costantini abbiamo in serbo altre grandi sorprese, a conferma del fatto che la sottoscritta crede fermamente in questo nostro nuovo grande progetto dedicato alla rinascita vera e propria del Gallipoli Calcio, della sua importante storia, dei suoi colori e per la sua gente”.

RACALE – Nelle ultime ore, il ds Aldo Garofalo ha chiuso la trattativa per portare all’Atletico il calciatore Francesco Figliomeni, attaccante classe 1994, con esperienze nel Soriano, Roccella, Bovalinese, Civitavecchia, Siderno, Gaeta 1931, Gioiese, Noto, Campobasso (C2) e Varese, nelle cui giovanili è cresciuto, accumulando, poi, tante presenze tra Serie D e Eccellenza.

NARDÒ – Antonio Vincenti lascia la famiglia granata, rimettendo il suo incarico da amministratore delegato. “Preferisco pensare ad un arrivederci e non ad un addio – scrive in una nota Vincenti –. Al momento, però, non posso dare il mio contributo in modo continuativo, per cui, dolorosamente, dopo due anni meravigliosi, sonno costretto, per motivi professionali, a lasciare la famiglia granata. Ho conosciuti amici e uomini veri e leali, che, della maglia granata, fanno una ragione di vita”. Nel messaggio, i ringraziamenti ad Alessio Antico, al presidente Salvatore Donadei, a tutti i componenti della società e a tutti i tifosi. “Totale gratitudine” è espressa dal presidente Donadei “per l’energia, la passione e la dedizione dimostrata”.