SERIE B – Spezia in festa, rimpianto Frosinone: la griglia ufficiale e gli allenatori della serie cadetta 2020/21

Cala il sipario sulla Serie B 2019/20. Il Frosinone batte a domicilio lo Spezia con lo stesso risultato dell’andata (0-1, gol di Rhoden al 61′), a parti invertite, ma non basta: i liguri, per via della miglior classifica nella regular season, sono la terza squadra promossa in Serie A dopo il Benevento e il Crotone, prima volta nella storia per le Aquile.

Ecco, quindi delinearsi il quadro ufficiale della prossima stagione cadetta. Il Lecce è l’unica rappresentante pugliese e terrà alta la bandiera del Sud Italia insieme a Salernitana, Reggina e Cosenza. La regione con più squadre sarà il Veneto con quattro rappresentanti (Chievo, Cittadella, Venezia, Vicenza); a seguire, la Lombardia con tre (Brescia, Cremonese, Monza); Calabria, Toscana ed Emilia Romagna con due; una sola rappresentante per: Marche, Lazio, Puglia, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Campania e Liguria.