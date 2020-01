DILETTANTI – Uggiano escluso, Polimnia ok in Coppa Puglia. Atletico Veglie si sposta a Mesagne. Il Giudice sportivo di Terza Categoria Maglie

Confermata l’esclusione dell’Uggiano dal torneo di Promozione, girone B. La compagine gialloblù diserta anche il campionato Juniores under 19.

Secondo il regolamento, tutte le gare sin qui giocate dalle due formazioni si considerano nulle e la classifica sarà formata non tenendo conto dei precedenti risultati delle squadre escluse dai campionati (QUI quella di Promozione).

Scendendo di categoria, si è chiuso oggi il quadro dell’andata degli ottavi di finale di Coppa Puglia. Nel pomeriggio si giocava l’ultima gara in programma, quella tra Ideale Bari e Polimnia, vinta dagli ospiti per 3-1.

Sette giorni fa questi erano stati gli altri risultati: Troia-Lucera 2-0, Real Zapponeta-Virtus Andria 2-2, Atl. Acquaviva-Arboris Belli 0-2, Lizzano-Massafra 0-2, Don Bosco Manduria-San Pietro Vernotico 5-0, Cursi-Melendugno 4-2, Salve-Galatina 1-1.

Le gare di ritorno si giocheranno giovedì prossimo alle 14.30.

Nel girone C di Prima Categoria, poi, c’è una novità. L’Atletico Veglie, dalla prossima partita, disputerà le gare interne al “Guarini” di Mesagne. Pare andato in porto, infatti, l’accordo tra l’ex proprietario del Mesagne 2011, Vincenzo Todisco e i dirigenti del sodalizio vegliese per proseguire sino al termine del campionato la partnership e, dall’anno prossimo, cambiare la denominazione alla società.

Queste, infine, le decisioni del Giudice sportivo dopo la settima giornata del torneo di Terza Categoria delegazione di Maglie: una giornata di squalifica per Marco Scotti (Presicce); ammenda di 100 euro al Valesio Sport Torchiarolo.