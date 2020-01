PROMOZIONE/B – Giudice sportivo, ufficiale l’esclusione dell’Uggiano. Gli squalificati della 17ª e la classifica ufficiosa

Con l’esclusione dal campionato di Promozione girone B dell’Uggiano, che ha disertato due partite consecutive, sono considerate nulle tutte le partite giocate dalla società gialloblù, con conseguente riformulazione della classifica. L’ufficialità si avrà domani con il Comunicato della Lnd Puglia che, nel primo pomeriggio di oggi, è stato anticipato agli organi di stampa.

Nel dettaglio, sono annullati i seguenti risultati:

Uggiano-Maglie 0-2; Salento Football-Uggiano 3-0; Uggiano-Sava 0-3; Novoli-Uggiano 3-1; Uggiano-Aradeo 1-4; Manduria-Uggiano 3-1; Uggiano-Matino 0-2; Avetrana-Uggiano 2-2; Uggiano-Carovigno 1-1; Brilla Campi-Uggiano 2-1; Uggiano-Taurisano 0-3; Veglie-Uggiano 2-0; Uggiano-De Cagna 1-1; Uggiano-Ostuni 1-2; Racale-Uggiano 7-1; Maglie-Uggiano 3-0 a tav.; Uggiano-Salento Football 0-3 a tav.

La classifica, di conseguenza, cambia in questo modo:

Racale 35

Matino 34

Ostuni 34

Manduria 33

Sava 30

Taurisano 27

Maglie 25

AS Avetrana 23

Novoli 16

De Cagna 16

Brilla Campi 15

Aradeo 13

Carovigno 11

Salento Football 7

Veglie 7

Queste le altre sanzioni del Giudice sportivo riguardanti le partite della 17esima giornata.

CALCIATORI – Due giornate per Jonathan Carati e Giovanni Marasco (Novoli), Daniele Bergamo (Veglie); una giornata per Ruben Permeti (Maglie), Carlo Vasco (Sava), Massimiliano Maggi e Fabio Leggiero (Ostuni), Oscar Greco (Aradeo), Matteo Elia (Taurisano).

ALLENATORI – Squalificato Paolo Giuseppe Tateo (Carovigno) sino al 9 febbraio (espressioni gravemente irriguardose nei confronti di un assistente, afferrava per un braccio il direttore di gara pronunciando espressione minacciosa al suo indirizzo); squalificati sino al 23 gennaio Salvatore De Iaco (De Cagna) e Riccardo Cornacchia (Novoli) ;sino al 16 gennaio, Ivan Termite (Carovigno), Cristian Tondi (Veglie).

DIRIGENTI – Inibizione per Giuseppe Greco (Carovigno) sino al 9 marzo (espressioni irriguardose verso un assistente, afferrava il direttore di gara per un braccio pronunciando espressione minacciosa al suo indirizzo); inibizione sino al 16 gennaio per Andrea Sirsi (Brilla Campi) e Andrea D’Ippolito (Ostuni).

AMMENDE – 700 euro all’Ostuni (accensione di petardi e fumogeni da parte di propri tifosi, rei anche di aver colpito con sputi un assistente arbitrale).