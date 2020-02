DILETTANTI – Promozione/B, missione compiuta per il Novoli nella prosecuzione col Veglie. Coppa Puglia, ok Galatina

La squadra rossoblù segna altri due gol nell'ora di gioco che si è recuperata oggi pomeriggio: in rete ancora Gennari e Bruno per il 4-0 finale. In Coppa Puglia i biancostellati superano il Melendugno per 2-0