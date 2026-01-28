Prima Categoria/B-C, Seconda Categoria/B-C: il Giudice sportivo, gare del 25.01.2026
Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 25 gennaio 2026 in Prima e Seconda Categoria Puglia gironi B e C.
NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica
PRIMA CATEGORIA B
AVANTI ALTAMURA:
CEDAS AVIO BRINDISI: Mirko De Iudicibus (1)
DON BOSCO MANDURIA: Moussa Conde (1); Valerio Quaranta (1 – Coppa Puglia); Gianluca Tomaselli (1 – Coppa Puglia)
FC CAPURSO:
FC MANDURIA: Giuseppe Ungaro (1)
FC SANTERAMO: Nicola Disanto (dir., fino al 05/02/26)
GIOVANI CRYOS: Leonardo Guerra (1)
LATIANO: Andrea Galasso (1)
POL. NOCI: Ramadan Sulejmani (1)
REAL MOTTOLA: Gianluca Semeraro (1 – Coppa Puglia)
RS CRISPIANO: Pierluigi Orlando (dir., fino al 05/02/26); Roberto Grillo (1)
S. VITO: Gianluca Borromeo (1)
SOCCER T. FASANO:
—
PRIMA CATEGORIA C
ATL. CARMIANO MAGLIANO: Ammenda di 50 euro; Cristiano C. Albano (1)
CD AVETRANA:
CAPO DI LEUCA:
G. ARADEO: Andrea G. Piccinni (1)
POGGIARDO 91:
POL. GALATONE:
REAL CELLINO:
RUFFANO: Alessandro Pascali (1)
SOCCER D. PARABITA:
S.P. VERNOTICO (ex Cursi): Giammatteo Miccoli (1)
SUPERSANO:
V. SAN PANCRAZIO:
VEGLIE:
VIRTUS ERCHIE: Denis Polito (1)
—
SECONDA CATEGORIA/B
AC. GIOVINAZZO:
ATL. PALAGIANO:
ATL. PEZZE:
AZZ. CASTELLANA: Alessandro Colonna (1); Nicola Lafronza (1)
DIMATEAM:
FASANO:
FORTITUDO A.D.:
G. PALAGIANELLO:
KC CONVERSANO:
LA BARI SPORTIVA:
MONOSPOLIS:
PRO GIOIA:
PRO MASSAFRA:
REAL SANNICANDRO: Francesco Dimola (1); Andrea Ettorre (all., fino al 07/04/26 – Coppa Puglia)
TAF CEGLIE M.:
Gara Fasano-San Vito (Coppa Puglia, 21/01/26): sconfitta a tavolino per il San Vito, rimasto in sei uomini in campo dal 5′.
—
SECONDA CATEGORIA/C
CAROSINO:
CD MELISSANO:
CD POGGIARDO: Christian De Nigris (1)
C. SOLETO: Marco Malerba (1); Simone Specchia (1)
KP GALLIPOLI:
MONTEIASI:
OLYMPIQUE LECCE (ex Melpignano): Alessio Aloisi (1)
POL. MARTIUS:
PRESICCE-ACQUARICA:
REAL NEVIANO: Gianpasquale D’Amico (mass., fino al 29/03/26)
SAN DONACI: Simone Guerrieri (1)
SAN GIORGIO: Ammenda di 200 euro+50 euro
SOCCER G. SURBO: Danilo Mauro (1)
SPONGANO:
VS TORCHIAROLO: