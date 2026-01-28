LECCE – In uscita Kaba, direzione Nantes

Mohamed Kaba sta per raggiungere Frederick Guilbert al Nantes. È infatti in via di definizione il passaggio del centrocampista del Lecce verso il club transalpino sulla presumibile base di un prestito con diritto di riscatto.

Il classe 2001 arrivò in Salento nell’estate del 2023, esordendo già alla prima giornata in Serie A nella vittoria del Lecce contro la Lazio con D’Aversa allenatore. Fu sempre titolare sino ai primi di marzo, quando fu vittima di un grave infortunio ai legamenti crociati del ginocchio che lo costrinse a stare lontano dai campi per circa sette mesi, sino all’ottobre 2024 quando ritornò in campo per pochi minuti nel sonoro 0-6 che la Fiorentina rifilò al Lecce al Via del Mare. Chiuse la stagione 2024/25 con 15 presenze che, sommate alle 23 del primo anno e alle 15 di quest’anno, fanno un totale di 53 partite in Serie A e due in Coppa Italia, dove, quest’anno, ha messo a segno il suo unico gol dell’esperienza salentina nel match di primo turno contro la Juve Stabia.

Quest’anno, con Di Francesco, ha stentato a trovare una maglia da titolare nella prima parte del girone d’andata per poi conquistarla nel match casalingo contro il Como (anche per l’assenza di Coulibaly, impegnato in Coppa d’Africa), mantenendola per le altre tre gare successive. L’ultima sua apparizione è stata in Inter-Lecce del 14 gennaio scorso, quando rilevò Gandelman al 68′. Con una media voto di 5,58, Kaba, secondo le nostre pagelle, è stato quest’anno uno dei meno performanti dell’intera rosa giallorossa.