PROMOZIONE – Coppa Italia, Squinzano acciuffa la semifinale in extremis

San Marco e Squinzano sono le ultime due semifinaliste di Coppa Italia Promozione dopo i match di ieri.

Lo Squinzano batte in trasferta il Sava per 2-1 con reti di Ancora al 51′ e Fruci al 93′ per lo Squinzano; di Mirizzi al 78′ per il Sava. Bianconeri, dunque, promossi in zona Cesarini, giacché al Sava sarebbe bastato anche un pari per proseguire nel torneo. Già eliminato il Taviano, terzo team del triangolare.

Nella sfida di ritorno tra Lucera e San Marco prevalgono questi ultimi per 5-0, stesso risultato dell’andata e San Marco, dunque, al turno successivo dove erano già approdate Soccer Trani e Ostuni.

Nei prossimi giorni sarà ufficializzato il sorteggio delle semifinali che vedranno opposte, per il criterio di vicinanza geografica, Ostuni a Squinzano e Soccer Trani a San Marco, con match d’andata il 12 febbraio e di ritorno il 26.