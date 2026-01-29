AMATORI – Acli Over 30 e Over 40 Lecce: risultati gare 24-26.01.2026, classifica, prossimo turno
ACLI OVER 30 2025/26 – GIRONE A
GIORNATA 12
Grifoni Soleto-GS Castiglione 1-2
Gi.Al. Galatina-Atl. Racale 0-0
Marco Tunno Maglie-Matino Sportiva 0-0
Scorrano-New Team San Cassiano 5-2
Parabita City-Palmariggi rinv.
CLASSIFICA
Marco Tunno Maglie 27
Scorrano 23
Le.Ca.Racale 19
Grifoni Soleto 14
Palmariggi 13
Gi.Al. Galatina 13
Matino Sportiva 12
Parabita City 11
GS Castiglione 9
New Team San Cassiano 8
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 13 + RECUPERI
Palmariggi-New Team San Cassiano 31/01 h 14.30
Matino Sportiva-Gi.Al. Galatina 01/02 h 10
Le.Ca. Racale-Grifoni Soleto 02/02 h 20.30
GS Castiglione-Scorrano 02/02 h 20.30
Parabita City-Marco Tunno Maglie rinv. ddd
Parabita City-Palmariggi rinv. ddd
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
9 RETI: Avantaggiato R. (MT Maglie), De Donno M. (MT Maglie), Fango M. (Palmariggi);
8 RETI: D’Amilo M. (Le.Ca. Racale), Cotardo D. (Scorrano);
7 RETI: Cretì G. (Parabita City), Moscatello G. (Matino Sportiva);
—
ACLI OVER 30 2025/26 – GIRONE B
GIORNATA 12
GAC Taurisano-Capo di Leuca 0-4
Presicce Acquarica-Ascla Tiggiano 3-1
Rossoblù Tricase-Alliste 0-2
Rudianus-Pedone Country Salento 0-2
ACAS Salve-Ugento n.d.
CLASSIFICA
Ugento 27
Acas Salve 22
Alliste 22
Rossoblù Tricase 21
Capo di Leuca 19
Presicce Acquarica 16
GAC Taurisano 12
Pedone Country Salento 7
Ascla Tiggiano 6
Rudianus 6
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 13
Ugento-Rudianus 30/01 h 20.30
Pedone Country Salento-Rossoblù Tricase 30/01 h 20.30
Alliste-Presicce Acquarica 31/01 h 14.30
Ascla Tiggiano-GAC Taurisano 31/01 h 14.30
Capo di Leuca-ACAS Salve 31/01 h 14.30
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
10 RETI: Ponzetta M. (AC Ugento);
7 RETI: Sanapo A. (Rossoblù Tricase), Yapo V. (Capo di Leuca);
6 RETI: Calabrese A. (ACAS Salve);
(…)
—
ACLI OVER 40 2025/26
GIORNATA 12 + RECUPERI
Spongano-Galatone 1-2
Supporters Casarano-Sp. Sanarica 1-7
FC Casarano-Amici Muro Leccese 3-1
FC Casarano-Supporters Casarano 7-1
C.D. Otranto-Cannole rinv.
Real Collepasso-Virtus Casarano rinv.
Lucugnano-Matino Sportiva rinv.
Riposa Casaranese
CLASSIFICA
FC Casarano 30
Casaranese 25
Amici Muro Leccese 20
Real Collepasso 17
Cannole 15
Lucugnano 14
Sp. Sanarica 13
Matino Sportiva 12
Galatone 10
C.D. Otranto 7
Virtus Casarano 7
Spongano 6
Supporters Casarano 0
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 13 + RECUPERI
Amici Muro Leccese-Spongano 31/01 h 14.30
Cannole-Supporters Casarano 31/01 h 15
Real Collepasso-Matino Sportiva 31/01 h 15
Sp. Sanarica-Galatone 31/01 h 15
Virtus Casarano-C.D. Otranto 02/02 h 20.30
Casaranese-FC Casarano 25/02 h 20.30
Riposa Lucugnano
Real Collepasso-Virtus Casarano 11/02 h 20.30
Lucugnano-Matino Sportiva 18/02 h 20.30
C.D. Otranto-Cannole 18/03 h 20.30
C.D. Otranto-Spongano 01/04 h 20.30
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
15 RETI: Toma A. (Matino Sportiva);
13 RETI: Dhimaj A. (CD Otranto);
11 RETI: Gigante A. (Sp. Sanarica), Lubello I. (FC Casarano)
(…)