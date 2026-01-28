LECCE – Operazione chirurgica per Camarda: la nota del club giallorosso

Alla fine ha prevalso la tesi di casa Milan. Poco fa l’U.S. Lecce ha comunicato ufficialmente che l’attaccante Francesco Camarda dovrà fermarsi per un intervento chirurgico alla spalla destra, programmato per la giornata odierna. La decisione è arrivata dopo un tentativo di risolvere il problema per via non chirurgica.

Come si legge nella nota del club: “Dopo un periodo di terapia conservativa ed a seguito di ulteriore consulto medico, l’U.S. Lecce ha autorizzato il calciatore a sottoporsi ad intervento chirurgico“. Il persistere del dolore o l’instabilità dell’articolazione hanno dunque spinto lo staff medico e il giocatore verso l’operazione, ritenuta necessaria per una guarigione definitiva.

Nonostante l’intervento rappresenti uno stop forzato di diverse settimane, la società non considera finita la stagione del giovane talento rossonero, anzi, ci fa affidamento per il finale di campionato. Sinora, Camarda ha giocato 17 partite (sette da titolare) mettendo a segno la rete del pareggio in extremis nella gara casalinga contro il Bologna.

Aggiornamento delle ore 16.50: “L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Francesco Camarda si è sottoposto nella giornata odierna ad intervento chirurgico in artroscopia alla spalla destra per la ricostruzione del cercine glenoideo. L’intervento è stato eseguito dal Prof. Castagna coadiuvato dal Dott. Garofalo, presso l’Istituto Humanitas di Milano”. Camarda, imprevisti permettendo, tornerà in campo per l’ultimo mese di campionato.