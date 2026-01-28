ECCELLENZA, PROMOZIONE/B – Il Giudice sportivo, gare del 25.01.2026
Eccellenza girone unico, Promozione pugliese girone B: il Giudice sportivo, gare del 25 gennaio 2026.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ECCELLENZA
ATL. ACQUAVIVA: Matarr Taal (1)
ATL. RACALE:
A. TOMA MAGLIE: Diego Alfarano (1)
BISCEGLIE: Danilo Dammacco (dir., fino al 30/03/26)
BITONTO: Marco Milella (1)
BRILLA CAMPI:
BRINDISI:
CANOSA: Giuseppe Telera (2)
FOGGIA INCEDIT: Sconfitta a tavolino per 3-0 (pro Novoli); un punto di penalizzazione; 1.000 euro per seconda rinuncia
GALATINA:
GALLIPOLI:
N. SPINAZZOLA: Giuseppe Ripanto (1)
NOVOLI:
POLIMNIA:
S. MASSAFRA:
TARANTO: Ammenda di 150 euro (Coppa Italia); Roberto Marino (1 – Coppa Italia)
TAURISANO:
UC BISCEGLIE:
UGENTO: Fernando Macias (2)
VIRTUS MOLA:
—
PROMOZIONE/B
ARBORIS BELLI:
ATL. TRICASE:
CAROVIGNO:
COPERTINO:
F. TAVIANO:
GINOSA:
LEVERANO:
MANDURIA: Daniel Siverio Perez (3); Giovanni De Mitri (1)
MESAGNE:
OSTUNI: Marco Moro (dir., fino al 12/02/26)
P. BAGNOLO: Antonio Pedio (dir., fino al 12/02/26); Alessandro Cancelli (dir., fino al 12/02/26)
R. PUTIGNANO:
SAVA:
SQUINZANO: Ammenda di 200 euro
TERRE ACAYA-ROCA: Facundo Espindola (1)
TREPUZZI (ex S. Pietro Vernotico): Jean Dalli Beugre (1)
V. LOCOROTONDO:
V. MATINO: