DILETTANTI – Il Giudice sportivo di 1ª Categoria/B-C, 2ª Categoria/C e Coppa Puglia

Decisioni del Giudice sportivo dopo le gare della 17esima giornata nei gironi B e C di Prima Categoria.

GIRONE B

CALCIATORI – Tre giornate per Francesco Catapano (RS Crispiano) e Francesco D’Ignazio (San Vito); due giornate per Riccardo Collocola (Atl. Martina); una giornata per Gianvito Terrafino (Arboris Belli), Gennaro Baratto e Antonio Bruno (Massafra), Giuseppe Palmisano (V. Loorotondo).

Gara Don Bosco Manduria-Atl. Martina del 19 gennaio: sospesa l’omologazione del risultato della gara (3-0) poiché sono in corso accertamenti d’ufficio in ordine alla regolarità della stessa.

GIRONE C

CALCIATORI – Due giornate per Alessandro Zollino (Soleto); una giornata per Francesco Gallo, Simone Guerrieri e Diallo Thierno (Atl. Veglie), Stefano Inguscio e Manuel Ferraro (Capo di Leuca), Giuseppe Frisenda (Copertino), Lorenzo Zollino (Soleto), Davide Urso (Tricase), Mario Conte (Virtus Lecce), Davide Costantini (Zollino).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 23 febbraio per Luciano Panzera (Capo di Leuca).

Gara Tricase-Salve del 12 gennaio: preso atto del preannuncio di ricorso, si soprassiede ad ogni decisione in merito.

Respinto il reclamo del Latiano contro l’ammenda di 400 euro comminata post Soleto-Latiano del 24.11.2019. Respinto il reclamo di Pietro Luigi Cofano (Galatina) dopo la squalifica comminata al giocatore riferita alla gara Galatina-Copertino del 01.12.2019.

Queste le decisioni del Giudice sportivo dopo la quindicesima giornata del girone C di Seconda Categoria.

CALCIATORI – Una giornata a Jacopo Riccio (Real Ruffano).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 31 gennaio per Samuele Alibrando (Spartak Ruffano).

MASSAGGIATORI – Squalificati sino al 31 gennaio Andrea Morciano (Alessano) e Jacopo Pede (San Cassiano).

COPPA PUGLIA – Gare del 16 gennaio

CALCIATORI – Quattro turni (3+1) a Michele Papeo (Ideale Bari); due turni a Vincenzo Visaggi (Ideale Bari) e Zeno Saponaro (Cursi); un turno a Ugo Donno (Cursi), Vittorio Giannetta (Cursi), Vito Genchi (Atl. Acquaviva), Michele Bitetti (Atl. Acquaviva), Matteo Mele (Cursi), Emanuele Ingrosso (Melendugno), Cosimo Greco (Lizzano), Cosimo Satalino (Polimnia), Carlo Poleti (Salve), Nicola Turi (Massafra), Lorenzo Salentino (Cursi), Leonardo Moscogiuri (Lizzano), Pietro Pallotta (Zapponeta).

ALLENATORI – Squalifica sino al 31 gennaio per Tommaso Narraccio (Polimnia).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 31 gennaio per Salvatore Puce (Cursi).

AMMENDE – 100 euro al Galatina.