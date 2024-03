COPPA PUGLIA – La finale sarà Squinzano-Audace Barletta

Sarà Squinzano Calcio 1913-Audace Barletta la finale di Coppa Puglia 2023/24. Nel pomeriggio si sono disputate le semifinali di ritorno, coi seguenti risultati: Audace-Barletta-Ideale Bari 0-0 (and. 3-2), Capo di Leuca-Squinzano 1-1 (and. 0-0).

L’Audace Barletta difende la vittoria esterna conseguita all’andata, inchiodando l’Ideale Bari sullo 0-0 di partenza. Pareggio con gol quello tra Capo di Leuca e Squinzano: apre le marcature Chiffi per i padroni di casa, al minuto 8, pareggio ad opera di Libertini in chiusura di prima frazione. Un gol pesantissimo quello di Libertini che vale il passaggio del turno alla sua squadra, prevalente sugli avversari per il maggior numero di gol segnati in trasferta (nei dilettanti vige ancora tale regola, ormai superata nei professionisti).

Le finali di andata e di ritorno di giocheranno il 10 e 24 aprile prossimi, con ordine di gare stabilito per sorteggio che si effettuerà in Lega nei prossimi giorni.