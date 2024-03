GIOVANILI – Torneo delle Regioni 2024, poca gloria per le selezioni pugliesi in Liguria

Si è chiusa con poca gloria l’avventura delle selezioni pugliesi alla 60esima edizione del Torneo delle Regioni, quest’anno ospitato dalla Liguria.

Eliminata nei gironi la selezione Under 19 guidata da Vincenzo Tavarilli: tre sconfitte su tre partite e un solo gol segnato le sono valse l’ultimo posto del girone D alle spalle di Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Calabria.

Il percorso migliore è stato quello dell’Under 17, guidata dal tecnico Fabio Pica: dopo aver vinto il raggruppamento D con due vittorie e un successo (insieme a Lombardia, Calabria e Friuli Venezia Giulia), i rappresentanti della nostra regione sono stati fermati ai quarti dal Piemonte, vittorioso per 2-1.

Non ha superato i gironi nemmeno l’Under 15, allenata da Marcello Protopapa, ultima nel girone D, sempre insieme a Lombardia, Friuli e Calabria, con tre punti in tre gare.

Ultima nel triangolare con Lombardia e Calabria la selezione femminile, guidata da Angelica Ivone, sconfitta per 1-0 dalla Calabria e per 5-1 dalla Lombardia.