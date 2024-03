LECCE – In due a parte. All’Acaya si lavora sodo e col gruppo quasi al completo

in foto: archiviocopyright: Anza-Lezzi

Si rientra lentamente alla normalità in casa Lecce dopo gli impegni delle nazionali (QUI il resoconto finale) che hanno portato in giro per l’Europa dieci elementi tra prima squadra e Primavera.

Stamattina, i ragazzi di Luca Gotti si sono allenati all’Acaya. C’era anche Ylber Ramadani, di rientro dalle gare giocate dalla sua Albania contro Cile e Svezia, perse entrambe. Per il centrocampista del Lecce, però, impiego quasi a tempo pieno: 57 minuti nella prima amichevole, 82 nella seconda.

Nelle prossime ore ritorneranno in sede anche Berisha (Albania U21), Borbei (Romania U20), Dorgu (Danimarca U21), Krstovic (Montenegro), Pongracic (Croazia) e Rafia (Tunisia).

Continua a lavorare a parte Lameck Banda, di cui ancora si sa poco riguardo l’infortunio al ginocchio sinistro, “un trauma distorsivo da valutare nei prossimi giorni”, comunicava la società lo scorso 12 marzo. L’esterno zambiano, dopo l’infortunio, ha svolto cure fisioterapiche ma continua ad allenarsi in differenziato. Insieme a Banda, a parte anche Venuti.

Per domani, doppia seduta di allenamento sempre all’Acaya, a porte chiuse.