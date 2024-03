LECCE – Il resoconto degli nazionali giallorossi, giorno dopo giorno

Il calendario e il mini resoconto sulle prove dei calciatori del Lecce convocati nelle rispettive nazionali.

— IN AGGIORNAMENTO —

21 marzo: Samek (U20 Repubblica Ceca) entrato in campo al 90′ in Portogallo-R. Ceca U20 2-2; panchina per Borbei (U20 Romania) in Romania-Italia U20 0-0; Krstovic (Montenegro) marcatore del secondo gol nell’amichevole Bielorussia-Montenegro 0-2 (QUI il video).

22 marzo: potenzialmente in campo Rafia (Tunisia) e Pongracic (Croazia) per Tunisia-Croazia, quadrangolare; Dorgu (U21 Danimarca) per l’amichevole Austria-Danimarca; Berisha (U21 Albania) in Albania-Finlandia U21, qual.; Vescan-Kodor (U18 Romania) in Romania-Svezia U18 amichevole.

Sei i convocati dalla prima squadra: Ramadani, Dorgu, Pongracic, Krstovic, Berisha (Touba è rientrato a Lecce dopo essere stato convocato ‘per errore’); per la Primavera: Samek, Borbei, Nikko, Vescan-Kodor, Burnete.

– Ramadani (Albania) sarà impegnato nelle amichevoli Albania-Cile (22/3) e Svezia-Albania (25/3);

– Rafia (Tunisia) prenderà parte a un quadrangolare amichevole con le nazionali di Croazia, Egitto e Nuova Zelanda; la prima partita sarà Tunisia-Croazia (22/3), l’altra il 25 o 26 a seconda dell’andamento;

– Pongracic (Croazia) prenderà parte allo stesso torneo a cui parteciperà Rafia; la prima partita sarà Tunisia-Croazia (22/3, quindi sarà Pongracic contro Rafia), poi l’altra il 25 o 26 a seconda dell’andamento;

– Dorgu (U21 Danimarca) sarà a disposizione per l’amichevole Austria-Danimarca U21 (22/3) e per la gara di qualificazione agli Europei Danimarca-Lituania (26/3);

– Krstovic (Montenegro): a disposizione per le amichevoli Bielorussia-Montenegro (21/3) e Montenegro-Macedonia (25/3);

– Berisha (U21 Albania): a disposizione per le gare di qualificazione agli Europei Albania-Finlandia (22/3) e Albania-Svizzera (26/3);

Primavera

– Samek (U20 Repubblica Ceca): ingresso in campo al 90′ in Portogallo-R. Ceca U20 2-2 (21/3); prossima: R. Ceca-Inghilterra U20 (26/3);

– Borbei (U20 Romania): a disposizione per le amichevoli Romania-Italia U20 (21/3) e Romania-Polonia U20 (26/3):

– Nikko (U19 Svezia): a disposizione dal 17 al 23 marzo per le amichevoli contro Norvegia e Romania;

– Vescan-Kodor (U18 Romania): a disposizione per le amichevoli contro Svezia (22/3) e Norvegia (24/3);

– Burnete (U21 Romania): a disposizione per la gara di qualificazione agli Europei Armenia-Romania U21 (26/3).