ECCELLENZA – Ugento-Martina è il primo vero snodo della stagione: programma, variazioni e arbitri della 9ª

Il primo vero snodo del campionato di Eccellenza girone B si avrà domani pomeriggio, quando, al Comunale di Ugento, si affronteranno le prime due della classe, l’Ugento e il Martina. I biancazzurri sono l’unica squadra ancora a punteggio pieno, dopo il ko rimediato dalla formazione di Andrea Salvadore, domenica scorsa, a Ostuni. Un duello che, per certi versi, allunga quello dello scorso campionato, quando entrambe lottarono, fino alla fine, per il primato ed entrambe centrarono la qualificazione playoff di girone, cedendo a Otranto (l’Ugento) e al Matino (il Martina). Il confronto diretto dello scorso campionato, in gara unica, se lo aggiudicò l’Ugento, vincendo 2-1 al Tursi di Martina. Vittoria salentina anche nel campionato 2019-20 con gol di Regner a decidere la partita del Comunale.

Dallo scontro diretto, ne potrebbe approfittare il Sava, che, però, viene da due ko di fila, e, domani, ospiterà il Mola, fanalino di coda. DC Otranto-Castellaneta mette in palio dei punti per la zona playoff. Delicata sfida salvezza a Castrignano del Capo tra il Racale e l’Ostuni: entrambe vengono da una vittoria, domenica scorsa. a Completare il programma: Grottaglie-Maglie, Ginosa-Gallipoli F. e Massafra-Manduria.

Il programma e le designazioni arbitrali

dom. ore 14.30

AEL Grottaglie-Toma Maglie: Cristiana Laraspata di Bari (Bono-Calabrese)

Atl. Racale-Ostuni: Francesco Albione di Lecce (Magnifico-Curci) – a Castrignano del Capo

DC Otranto-Castellaneta: Giorgio Caldararo di Lecce (Battista-Moschettini)

(ore 15.30) Ginosa-Gallipoli: Roberto Aratri di Bari (Panebarca-Di Muzio)

Sava-Virtus Mola: Ruggiero Doronzo di Barletta (Rizzi-Spedicato)

S. Massafra-Manduria: Alessandro V. Ancona di Taranto (Miccoli-Grimaldi) – a Castellaneta

Ugento-Martina: Niccolò Salomone di Bari (Tangaro-Garofalo)

_

CLASSIFICA: Martina 24 – Ugento 21 – Sava 15 – Castellaneta e DC Otranto 14 – Gallipoli F. 12 – Ginosa 10 – Toma Maglie 9 – Racale 8 – Ostuni, Manduria e S. Massafra 7 – Grottaglie 5 – Virtus Mola 3.

—

GIRONE A (dom. ore 14.30): AT San Severo-Real Siti (Lucanie di Molfetta), Barletta-UC Bisceglie (a Canosa, Schifone di Taranto), CD Mola-DB Trinitapoli (a Capurso, De PInto di Bari), Manfredonia-Corato (a Monte S. Angelo, Scifo di Nuoro), San Marco-Canosa (Falleni di Livorno), Orta Nova-Vieste (a S. Ferdinando di Puglia, Coradi di Brescia), Vigor Trani-Borgorosso M. (a Ruvo di Puglia, Dicorato di Barletta).

_

CLASSIFICA: Barletta 24 – Corato 21 – San Severo 19 – CD Mola 16 – UC Bisceglie 15 – Manfredonia 14 – DB Trinitapoli 11 – Orta Nova 10 – Real Siti 9 – Atl. Vieste 8 – San Marco e Borgorosso 5 – Vigor Trani 2 – Canosa 0.

(foto: un’immagine di Ugento-Martina del febbraio 2020 – ph. Congedi)