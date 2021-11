PROMOZIONE – Programma, variazioni e arbitri della 9ª giornata

Dopo il primo ko stagionale, il Città di Gallipoli ospiterà il Locorotondo per cercare di riprendere la marcia che, sin qui, l’ha portato a condurre la classifica di Promozione girone B con percorso quasi netto. A un punto di distanza c’è il Taurisano, che, domenica scorsa, ha sprecato la possibilità del sorpasso. Per i granata, l’avversario di turno sarà il Veglie. Si prevede una bella sfida tra Talsano e Novoli, due delle squadre più in forma del girone. Il Tricase sarà di scena a Martignano contro il Melendugno, mentre il Brilla Campi, a San Pancrazio, riceverà il Leverano. A completare il programma, il derby tarantino Avetrana-Spartan Legend Ginosa e quello leccese tra Galatina e Capo di Leuca.

Il programma e le designazioni della nona giornata:

dom. ore 14.30

Avetrana-P. Spartan Legend: Maselli di Bari (De Candia-Narracci)

Brilla Campi-Leverano: Colazzo di Casarano (Pagano-Fumarola) – a San Pancrazio Sal.

CD Gallipoli-V. Locorotondo: Raimondo di Taranto (Barile-Romano)

Galatina-Capo di Leuca: Camporeale di Molfetta (Spalierno-De Stena)

G. Melendugno-Tricase: Caldarulo di Bari (De Benedictis-Conversa) – a Martignano

(ore 15) Talsano-Novoli: Pezzolla di Bari (Boccuzzi-Garofalo)

Veglie-Taurisano: Cantoro di Brindisi (Carluccio-Romano)

CLASSIFICA: CD Gallipoli 21 – Taurisano 20 – Talsano e Leverano 13 – Locorotondo 12 – Novoli e Tricase 11 – Galatina, Avetrana, Capo di Leuca e Veglie 9 – PS Legend 7 – Brilla Campi e Melendugno 3.

—

GIRONE A (dom. ore 14.30): Arboris Belli-Fesca Bari (Nasca di Barletta), Bitritto Norba-V. San Ferdinando (ore 15, Alfieri di Lecce), Don Uva-Atl. Acquaviva (Lombardo di Brindisi), Foggia Incedit-Lucera (Racanelli di Bari), F. Acquaviva-Polimnia (Portoso di Molfetta), R. Rutiglianese-Spinazzola (Cipriani di Molfetta), Sp. Apricena-FC Capurso (Matera di Barletta).

CLASSIFICA: Spinazzola 22 – Bitritto Norba e Polimnia 17 – Foggia Incedit 16 – Lucera 15 – Arboris Belli 14 – Atl. Acquaviva 13 – Don Uva e V. San Ferdinando 11 – Rutiglianese e Capurso 7 – F. Acquaviva 5 – Fesca Bari 2 – Sp. Apricena 1.