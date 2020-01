ECCELLENZA – Miracolo sportivo dei ragazzi del Martina a Orta Nova: tutti i tabellini della 17ª giornata

Quello che è andato in scena ieri pomeriggio al “Fanelli” di Orta Nova si può definire, certamente, come un miracolo sportivo. Il Martina torna a casa con un punto che ne vale almeno tre, giacché non è da tutti affrontare una formazione di Eccellenza schierando la squadra Juniores e portando a casa persino un pareggio. Si allontana, per almeno un’altra settimana, quindi, lo spettro dell’esclusione dal campionato della prima squadra. I ragazzi biancazzurri, accompagnati in campo da mister Antonio Caroli, in previsione della gara da giocare a Orta Nova, avevano rinunciato a presentarsi in campo sabato scorso, contro i parietà del Noci, nel proprio torneo Juniores, che, tra l’altro, li vede veleggiare nelle prime posizioni della classifica. Questo per preservare le gambe e il fiato in vista della sfida del “Fanelli” contro la formazione di mister Carbone, in lotta, sì, per non retrocedere, ma pur sempre una squadra di rango ed esperienza maggiori.

A fine gara abbracci e lacrime per i giovanissimi del Martina, in campo solo per salvare il nome e l’onore dei loro compagni più grandi già emigrati altrove. La settantina di audaci spettatori presenti in campo, incuranti del freddo dei primi giorni di gennaio, ha reso merito al coraggio dei ragazzi di Antonio Caroli, tributando loro un sentito applauso. Sarà un’Epifania dolcissima per la Juniores martinese. Da domani, invece, riparte il contro alla rovescia per la dimissionaria società gialloblù che, per uscire dal tunnel della crisi, si affida alle mani del sindaco martinese Franco Ancona.

ORTA NOVA-MARTINA 0-0

ORTA NOVA: Micale, Fiore (36′ st D’Aries), Cassinis, Lamatrice (42′ st Dell’Oglio), Lacerenza, Mascia, Monopoli M., Di Dedda (19′ st Monopoli A.), D’Introno, Ragno (17′ st Curci), Tusiano (17′ st Foschino). All.: Carbone.

MARTINA: Caroli Mat., Ricci, Giuliano, Solito (42′ st Margiotta), Labellarte, Semeraro, Guarino, Caroli Mar., Serio, Sisto, Cofano. All.: Caroli A.

ARBITRO: Gagliardini di Macerata.

NOTE: ammoniti Curci, Guarino, Margiotta. Spettatori 70 circa. Terreno in condizioni precarie

Tutti i tabellini della diciassettesima giornata di Eccellenza pugliese.

VIGOR TRANI-OTRANTO 0-0

VIGOR TRANI: Pellegrino, Colella (25 st Ceglie), Muciaccia, Fanelli (33 st Dell’Era), Bartoli, Campanella, Caruso (21 st Stancarone), Stella, Picci, Mazzilli, Amodio. All. Sisto.

OTRANTO: Caroppo, Schirinzi, Mancarella (44 st Vergari), Mangione, Nacci, Cisternino, Calò, Mariano, trovè, Villani (13 st Palazzo), Plevi. All. Bruno.

ARBITRO: Spera di Barletta.

GALLIPOLI-DEGHI 1-0

RETI: 44′ pt Cortese

GALLIPOLI: Bacca, Carrino (31’ st De Iudicibus), De Leo, Calabuig, Carrozzo, Suhs, Alemanni (26’ st Gubello), Alcazar, Cortese (46’ st Porcino), Tardini (31’ st Marti), A. Portaccio. A disp.: Baglivo, Marulli, D. Portaccio, Annis, Stifani. All.: Salvadore (squalificato) in panchina Scorrano.

DEGHI: Laghezza, Pinto, Muci, Difino (31’ st Vecchio), Salto, Greco, Campioto (40’ st Rizzo), Miccoli (31’ st Stefanizzi), Paolillo, Romano (16’ st Botrugno), Libertini. A disp.: Isceri, Deffo, Coronese, Paganelli, R. Palma. All.: Giuliatto.

ARRBITRO: Nico Valentini di Brindisi.

NOTE: Ammoniti: De Leo, Sush, De Iudicibus, Pinto, Muci, Libertini. Recupero: 2’ pt e 4’ st.

UGENTO-VIESTE 1-4

RETI: 23′ pt de Vita (V), 33′ pt Dieme (U), 16′ st Ricucci (V), 23′ st Prieto (V), 25′ st Andrada (V)

UGENTO: Esposito, Indino (34′ pt Pardo), Iannone, Solidoro U., Pasca, Signore, Dieme, Sansò, Sciacca (24′ st Castrì), Regner, Garcia. All:. Oliva.

VIESTE: Equestre, Sicuro, Ricucci, Gallo (13′ st Raiola), Sollitto, Caruso, De Vita (44′ st Tantimonaco), Albano, Andrada (37′ st Prencipe), Colella, Prieto. All.: Bonetti.

ARBITRO: Montanaro di Taranto.

NOTE: ammoniti Dieme e Solidoro U..

MOLFETTA-AT SAN SEVERO 4-1

RETI: 23′ pt Pinto (M), 35′ pt e 6′ st Ventura (M), 15′ st Morra (S), 43′ st Lavopa (M)

MOLFETTA: Rollo, Pinto, Schirone, Cianciaruso, Anaclerio, Lorusso, Lavopa, Di Senso (25 st Barrasso), Triggiani (28 st Morra), Scialpi (45 st Conteh), Ventura (18 st Saani). All. Bartoli.

AT SAN SEVERO: Domingo, Rubino, Columpsi, Partipilo, Galullo, Burdo, Morra A., Fantasia C. (1 st Galetti), Morra C., Fantasia L., Villani (1 st Mastrodonato). All. Cannella.

ARBITRO: Schirone di Taranto.

CORATO-BARLETTA 1922 1-1

RETI: 32′ pt Zingrillo (B), 45′ st Leonetti (C)

CORATO: Addario, Lezzi, Matere, Vicedomini, Vergori, Di Bari, Petitti (7 st leonetti), Ngom (25 st De Vivo), Agodirin (33 st Quacquarelli), Falconieri (10 st Di Rito), Olibardi (26 st Caputo). All. Di Domenico.

BARLETTA 1922: Capossele, Aprile, Lamacchia, Milella, bruno, Zingrillo, Procida, Gasbarre (30 st Pizzulli), Pignataro (12 st Caputo), Camporeale (47 st Bonasia), Varsi. All. Tangorra.

ARBITRO: Vittoria di Taranto.

NOTE: al 12′ pt Falconieri si fa parare un rigore da Capossele; al 47′ st espulso all. Di Domenico per proteste.

AUDACE BARLETTA-F. ALTAMURA 0-2

RETI: 25 pt Ciriolo, 47 st Abrescia

AUDACE BARLETTA: Dicandia, Ruscigno, Ciardi, Rizzi R., Cafagna, Messima (9 st Dimeo), Pensa, Lomuscio, D’Onofrio, Albrizio (9 st Iorio), Di Federico. All. Iannone.

F. ALTAMURA: Giannuzzi, Loiudice, Dicosmo, De Santis (22 st Dellino), Monteleone, Cannito, Lenoci, Daugenti, Portoghese, Ciriolo (39 st Abrescia), Greco. All. Maurelli.

ARBITRO: Mallardi di Bari.

UC BISCEGLIE-SAN MARCO 1-1

RETI: 36 st Zinetti (UC), 40 st Ricci (SM)

UC BISCEGLIE: Di Bari, Dispoto, Preziosa, Cordisco, Maselli, Di Giorgio, Cicerello, Zinetti, Musa, Compierchio (22 st Lorusso), Andriano (31 st Binetti). All. Di Simone.

SAN MARCO: Ruznic, Augelli (51 st Cristogaro), Viola O., Nardella (1 st Iannacone), Ciano, De Cesare, Viola F. (36 st Bevilacqua), Molenda (20 st Ricci), Salerno, Coco (31 st Montemitro), Quitadamo. All. Iannacone.

ARBITRO: Aratri di Bari.