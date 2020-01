OTRANTO – Cuore e coraggio, si torna da Trani con un buon pareggio

Match combattuto al Comunale di Trani tra la Vigor e l’Otranto. La squadra di Gigi Bruno torna nel Salento con un buonissimo punto, risultato di una prestazione coraggiosa e attenta.

Poche le occasioni create dalle due squadre. Al 4′ l’Otranto va vicino al vantaggio ma Pellegrino riesce a sventare una palla insidiosissima che avrebbe potuto portare al gol ospite. Al quarto d’ora Caroppo sventa la minaccia di un sofferente bomber Picci, in campo nonostante un forte mal di schiena. Quindi è Calò a tentare la fortuna in avanti ma è attento l’estremo difensore di casa. Chiude in avanti il Trani che ci prova prima con Campanella, poi con Caruso, ma la difesa ospite fa buona guardia.

Nella ripresa meglio l’Otranto, anche se non succede granché. L’unica azione degna di nota arriva nei minuti di recupero: Stancarone tira in porta, Caroppo sventa la minaccia.

Domenica prossima, per l’Otranto ci sarà la visita della vice capolista Corato.

IL TABELLINO

VIGOR TRANI-OTRANTO 0-0

VIGOR TRANI: Pellegrino, Colella (25 st Ceglie), Muciaccia, Fanelli (33 st Dell’Era), Bartoli, Campanella, Caruso (21 st Stancarone), Stella, Picci, Mazzilli, Amodio. All. Sisto.

OTRANTO: Caroppo, Schirinzi, Mancarella (44 st Vergari), Mangione, Nacci, Cisternino, Calò, Mariano, trovè, Villani (13 st Palazzo), Plevi. All. Bruno.

ARBITRO: Spera di Barletta.

