ECCELLENZA/B – Otranto e Maglie ancora imbattute. Stop per Matino e Ugento: i tabellini della 7ª giornata

L’Otranto sbanca il “Via del Mare” di Matino e si isola in vetta alla classifica del girone B di Eccellenza dopo la settima giornata. Una posizione che pesa ancora di più se si pensa che la squadra di Andrea Manco deve ancora recuperare due gare, quella col Gallipoli (giovedì prossimo) e quella col Martina.

Alle spalle degli adriatici arriva il Maglie che tiene botta col Gallipoli e lo beffa nei minuti finali. Otranto e Maglie sono le uniche due squadre ancora imbattute. Turno di stop per Matino e Ugento: le due sono appaiate, in terza posizione, dal Sava. Pari con gol tra Grottaglie e Castellaneta, vittoria sul filo di lana per il Massafra sulla Deghi. Ha riposato il Martina.

I tabellini della settima giornata:

TOMA MAGLIE-GALLIPOLI 1-0

RETI: 35′ st Mosca

TOMA MAGLIE: Esposito, Piccinno, Marcuccio, Guinazu, Pasca (37′ st Alessandrì), Grezzana, Negro (26′ st Mosca), Garcia, Vantaggiato (11′ st Manca), Castrì (19′ st Ciriolo), Moretti (46′ st Manganaro). A disposizione: Nocita, Tamborrino, Rizzo, Magagnino. Allenatore: Claudio Luperto.

GALLIPOLI: De Santis, Buongarzoni, De Leo, Esposito (23′ st Porcino), Citto (1′ st Ondo), Mangione, Sindaco, Tayey, Santomasi (18′ st Medina), Manisi, Rincon. A disposizione: Polo, Carrino, Greco, Papallo, Freddo, Ferramosca. Allenatore: Antonio Toma.

ARBITRO: Federico Paladini di Lecce (Spedicato-Battista)

NOTE: ammoniti Esposito, Pasca, Moretti (M), Citto, Ondo (G); espulso al 40′ st Mangione (G) per gioco violento. Recupero: 1′ pt, 5′ st.

—

GROTTAGLIE-CASTELLANETA 2-2

RETI: 8′ pt Pentimone (C), 17′ pt Venza (G), 25′ pt Notaristefano (G), 6′ st Facecchia (C)

GROTTAGLIE: Bacca, Pisano, Appeso, Galeone, Miale, Chiochia, Doukourè (43’ st Turco F.), Bringas, Notaristefano (21’ st Turco M.), Fumarola (36’ st D’Amicis), Venza. All. Viscido.

CASTELLANETA: Coletta, Marraffa, Russo, Gasparre, Buttiglione, Pentimone (22’ st Schirizzi), Gramegna, De Carlo, Dobrozil (41’ st D’Onofrio), Amatulli (27’ st Calia), Facecchia. All. Venezia.

ARBITRO: Castelli di Ascoli Piceno.

NOTE: ammoniti Pisano, Miale, Chiochia, Bringas (G), Gasparre, Gramegna, Dobrozil (C); espulsi al 24’ st Galeone (G), al 30’ st Marraffa (C).

—

GINOSA-RACALE rinviata a data da destinarsi

—

SAVA-UGENTO 1-0

RETI: 42′ st D’Arcante rig.

SAVA: Maraglino, Monopoli, D’Ambrosio, Ammaddio, Stabile, D’Arcante, Cassano (23’ st De Gregorio), De Luca, Girardi (13’ st Mignogna), Birtolo, Morelli (30’ st Riezzo). A disposizione: Pizzi, Scatigna, Anglani, Passante, Zaccaria, Bongermino. All. Marangio.

UGENTO: Russo, Miccoli (42’ st Chirivì), Fabiani, Sansò (32’ st Solidoro U.), Martinez, Signore, Maiolo, Soria, Tardini, Regner, Lopez (34’ st Garcia). A disposizione: Bibba, Corciulo, Musio, Diarra, Solidoro G., Pino. All. Oliva.

ARBITRO: Luca Schifone di Taranto.

NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Ammoniti: Amaddio, D’Ambrosio (S), Oliva (all.), Martinez, Fabiani, Garcia (U). Recupero: 1′ pt, 5′ st.

—

S. MASSAFRA-DEGHI 2-1

RETI: 40′ pt Pinto N. (M), 41′ pt Gigante (D), 49′ st Gatto (M)

S. MASSAFRA: Gallitelli, Stranieri (41′ st Bruno), Prete, Panzarea (14′ st Tisci, 37′ st Odone), Macaluso, Donvito, Amodio (18′ st Camara), Pinto A., Ranieri (33′ st Gatto), Faliero, Pinto N. All. D’Alena.

DEGHI: Cervellera, Cappilli, Carrozzo, Vergori, Procida (42′ st Castrovilli), Capristo, Romano (30′ st Molfetta), Gigante, Pinto, Cassano, Rizzo (41′ st De Luca). All. Salvadore.

ARBITRO: Doronzo di Barletta.

—

VIRTUS MATINO-DC OTRANTO 1-2

RETI: 19′ pt Mariano (O), 24′ st Tourè rig. (O), 38′ st Cavalieri (M)

VIRTUS MATINO: Musco, Margagliotti C., Tundo (42’ pt Margagliotti N.), Marin (10’ st Facundo), Cavalieri, Salto, Giambuzzi, Poletì (1’ st Fina), Conte (42’ pt Ripanto), Ruibal, Alemanni (13’ st Flordelmundo). A disp. Leopizzi, Salguero, Vaughn, Capodieci. All. Branà.

DC OTRANTO: Caroppo, Plevi, Schiavone (47’ pt Cisternino), Calò, Nacci, Capone, Piccinno, Mariano, Meneses, Tourè (32’ st Palumbo), Mancarella. A disp. Giannaccari, Conte, Cascio, Angelini, Falco, Marzo, Villani. All. Manco.

ARBITRO: Benevelli di Modena.

NOTE: ammoniti Margagliotti C., Tundo, Cavalieri, Ruibal (M), Capone, Caroppo, Mancarella, Mariano, Schiavone (O); espulso Nacci (O) al 26’ st per doppia ammonizione.

(foto: il rigore di Tourè in Matino-Otranto – ©Coribello-SalentoSport)